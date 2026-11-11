रिटायर्ड दरोगा के पिटबुल का आतंक, घर के बाहर पटाखे फोड़ रही बच्ची पर किया हमला

अलीगढ़ में एक रिटायर्ड दरोगा के पिटबुल ने घर के बाहर पटाखा फोड़ रही बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची एक नाले में जा गिरी। उसकी हालत गंभीर है। भीड़ जुटने और लोगों के बचाव करने बच्ची किसी तरह पिटबुल के चंगुल से छूट पाई। लहुलुहान हालत में कुमकुम को पास के ही निजी अस्पताल में ले जाया गया।

अलीगढ़,संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एलमपुर बीमा नगर में घर के बाहर पटाखा फोड़ रही बच्ची पर रिटायर्ड दरोगा के पालतू पिटबुल ने हमला कर दिया। हड़बड़ाहट में वह नाली में गिर गई। गंभीर हालत में बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर दी है।

एलमपुर बीमा नगर निवासी दस वर्षीय कुमकुम इलाके के ही एक निजी स्कूल से कक्षा चार की पढ़ाई कर रही है। आरोप है। सोमवार की रात वह घर के बाहर पटाखे फोड़ रही थी। इसी बीच पड़ोसी रिटायर्ड दरोगा के बेटे का पालतू पिटबुल घर से बाहर आ गया और कुमकुम पर हमलावर हो गया। हड़बड़ाहट में वह नाली में गिर गई। वह चीखने चिल्लाने लगी। आसपास के कुछ लोगों ने बच्ची को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह हमलावर ही बना रहा। बाद में भीड़ जुटने और लोगों के बचाव करने पर बच्ची किसी तरह पिटबुल के चंगुल से छूट पाई। लहुलुहान हालत में कुमकुम को पास के ही निजी अस्पताल में ले जाया गया। यहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से वह डरी और सहमी हुई है। इस संबंध में पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर दी है।

सुसंगत धाराओं में होगी कार्रवाई बिना लाइसेंस मिलने पर पशुपालक के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। नगरीय क्षेत्र में पशुपालकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नगर निगम कैंप आयोजित कर पालतू डॉग और कैट का पंजीकरण कराए जाने की व्यवस्था करेगा। पशुपालकों के लिए अपने पालतू पशु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

हेल्प लाइन नंबर पर करें संपर्क डॉग व कैट पंजीकरण के लिए नगर निगम कंट्रोल रूम 7500441344, 18002747047 व 05712750250 व 1533 पर संपर्क कर सकते हैं। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डा. राजेश वर्मा ने बताया विदेशी बड़ी जाति पर 600, विदेशी छोटी जाति के 500 और इंडिया नस्ल के पालतू जानवर का 200 पंजीकरण शुल्क है।

कुत्ते- बिल्ली के रजिस्ट्रेशन में दिखा रहे कंजूसी, लगेगा जुर्माना अलीगढ़ में अब पालतू कुत्ता और बिल्ली बिना लाइसेंस के पालना लोगों को भारी पड़ेगा। चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम पशु चिकित्सा कल्याण विभाग ने पशु पालकों से पंजीयन कराने की अपील की है। त्योहार के बाद टीम घर-घर जाएगी और धरपकड़ होगी। जिसमें पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूल किए जाने का प्रवाधान है।

साल 2025 में कराए गए पंजीयन मार्च 2026 में समाप्त हो चुके हैं। पशु पालकों की पंजीयन की रफ्तार धीमी है। इसको लेकर नगर निगम पशुपालकों को आगाह कर रहा है। कुत्ता व बिल्ली का पंजीयन नहीं कराने वालों को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर निगम ने हेल्प लाइन नंबर जारी किया है। नगर निगम में आकर लोग पंजीयन करा सकते हैं। 200, 500 व 600 रुपये पंजीयन का शुल्क जमा कराके लाइसेंस लिया सकता है। नगरीय क्षेत्र में आवासीय कालोनी आपर्टमेंट व अन्य रिहायशी एरिया में पालतू डॉग और कैट को बिना नगर निगम की अनुमति व लाइसेंस के पालना भारी पड़ेगा। डॉग लाइसेंस को लेकर आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट, मोहल्ले में टीम डोर टू डोर पालतू डॉग और कैट का लाइसेंस चेक करेगी। साल 2024-25 में 3350 कुत्ते व बिल्ली का पंजीयन हुआ था। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 1100 कुत्ते-बिल्ली का पंजीयन हुआ है।

ये है पशु पालकों को फायदा पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डा. राजेश वर्मा ने बताया कि डॉग, कैट पंजीकरण व लाइसेंस से कुत्ता पालक को वैधानिक स्वामीत्व की हैसियत, पालतू डॉग द्वारा खुली सड़क पर गंदगी से बचाव हेतु एवं अन्य प्रकार की जैसे रेवीज से बचाव बीमारी से बचाव, कुत्ता पालक एवं आम जनमानस की सुरक्षा, चालान, कार्यवाही से बचाव, कुत्ते का टीकाकरण हुआ है अथवा नहीं, डॉग की पहचान आसानी से होगी। पंजीयन नहीं कराने पर डॉग स्वामी पर 5000 का जुर्माना तथा डॉग को जब्त करने का प्रावधान है।

पहले हुई घटनाएं 1-बीते अप्रैल 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में आवारा कुत्तों ने 65 वर्षीय सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) डॉक्टर सफदर अली पर हमला कर दिया था। जिसमें उनकी मौत हो गई थी।

2-बीते 15 जुलाई 2021 को थाना जवां क्षेत्र में सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के झुड ने राहगीरों पर हमला कर दिया था। जिसमें पांच लोग घायल हुए थे।

3-बन्नादेवी थाना क्षेत्र के राम नगर में बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया था।