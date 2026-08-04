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महिला का दर्द देख फंसे रिटायर्ड नेवी अफसर, 6 महीने में गंवाए 1.24 करोड़ रुपये

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर से 1.24 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने पहले मदद के नाम पर कभी दो हजार तो कभी चार हजार रुपये मांगे। इसके बाद कई गुना प्रॉफिट का लालच देकर निवेश कराया।

Retired Navy officer cyber thugi
कानपुर में रिटायर्ड नेवी अफसर से 1.24 करोड़ रुपये की ठगी हुई है

Cyber Crime: यूपी के कानपुर में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर से 1.24 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। रिटायर्ड ऑफिसर से साइबर ठगों ने पहले मदद के नाम पर कभी दो हजार तो कभी चार हजार रुपये मांगे। इसके बाद कई गुना प्रॉफिट का लालच देकर निवेश कराया। पोर्टल पर बड़ी धनराशि दिखने पर अफसर ने निकालने का प्रयास किया तो इसके लिए भी उनसे 30-30 लाख रुपये कई बार में जमा करा लिए। यह पूरी राशि 19 बार में छह खातों में ट्रांसफर करायी गई। वहां से करीब दो हजार खातों में भेज दी गई। जानकारी मिलने पर साइबर सेल ने 24 लाख रुपये फ्रीज कराए। साथ ही ठगों की तलाश में जुट गई।

तिलक नगर सुखधाम अपार्टमेंट निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग मर्चेंट नेवी से सेकंड इंजीनियर के पद से रिटायर हैं। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे डॉक्टर व इंजीनियर हैं। बच्चे अमेरिका में जॉब करते हैं। बुजुर्ग ने बताया कि फरवरी 2026 में फेसबुक के जरिए एक महिला ने बीमारी का हवाला देते हुए उनसे मदद मांगी। महिला ने वॉकिंग स्टिक पर चलते हुए फेसबुक पर खुद का वीडियो उन्हें दिखाया। जिस पर उन्हें दया आ गई और बुजुर्ग ने महिला के खाते में दो हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

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मुनाफा दिलाने के नाम पर कई बार में लिए रुपये

इसके बाद महिला ने छह हजार और फिर 9 हजार रुपये मांगे। यह राशि भी उन्होंने ट्रांसफर कर दी। मदद के एवज में महिला ने रुपये निवेश करने पर अच्छा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। बुजुर्ग उसकी बातों में आ गए। महिला ने उनको www.wieudgcx.cc लिंक भेजा। मर्चेंट नेवी ऑफिसर को लिंक से जुड़ने के बाद आरोपी उनको तरह-तरह का प्रलोभन देकर निवेश करने का झांसा देने लगे। झांसे में आकर उन्होंने 15 फरवरी से 13 अप्रैल तक 19 बार में 1.24 करोड़ का ट्रांजेक्शन आरोपियों के बताए गए खातों में किया। ठगों ने निवेश की गई रकम के 2.50 करोड़ होने की बात कहते हुए कंपनी की वेबसाइट पर दिखाया।

पीड़ित ने बताया कि निवेश की रकम निकालने के नाम पर ठगों ने उनसे दो बार 30–30 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर कराए। पहली बार 30 लाख रुपये भेजने पर कहा कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। जिसके बाद उन्होंने दोबारा 30 लाख रुपये की रकम भेजी। इसके बाद ठगों ने रकम निकालने के लिए 90 लाख रुपये की फिर डिमांड की। जिसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो कोहना थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।

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24 लाख फ्रीज कराए

पुलिस आयुक्त ने बताया कि ठगी की बड़ी रकम जिन 6 बड़े खातों में ट्रांसफर की गई है वह बेंगलुरू, मध्य प्रदेश, फरीदाबाद, साहिबाबाद, हरियाणा और कर्नाटक के मिले हैं। बुजुर्ग की ठगी की रकम को इन छह खातों से दो हजार खातों में भेजकर निकाला गया है। साइबर सेल ने फिलहाल 24 लाख की रकम फ्रीज करायी है। आरोपियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा।

ठगी के बाद भी नहीं टूटे बुजुर्ग

बुजुर्ग ने पुलिस आयुक्त को बताया कि उन्होंने विपश्यना ध्यान केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यही कारण है कि इतनी बड़ी धनराशि के ठगे जाने के बाद भी वह मानसिक रूप से टूटे नहीं। उन्होंने धैर्य रखा और अब आरोपियों को भी माफ करने को तैयार हैं। हालांकि पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि पुलिस आरोपियों को किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी।

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इस तरह से हुआ खुलासा

साइबर ठगों ने 90 लाख रुपये और जमा करने को कहा तो बुजुर्ग ने अपने दोस्त से पांच लाख रुपए उधार मांगे। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी होने के बावजूद बुजुर्ग के उधार रुपये मांगने पर दोस्त को शक हुआ। उन्होंने पत्नी से जानकारी की तो पता चला कि निवेश किया है। रुपये निकालने के लिए पैसा जमा करना है। जिसके बाद दोस्त ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बुजुर्ग को भी सावधान किया। जिसके बाद रिटायर मर्चेंट नेवी ऑफीसर शिकायत लेकर पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि कोहना थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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