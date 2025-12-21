रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर को ऐसी गाड़ी से भेजा गया देवरिया से बनारस, वकील का चौंकाने वाला दावा

संक्षेप: रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पेशी पर वाराणसी भेजे जाने के दौरान प्रयोग किए गए पुलिस वाहन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। उनके अधिवक्ता ने इसे लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। पूर्व आईपीएस को 18 दिसंबर को पेशी पर देवरिया से वाराणसी ले जाया गया था।

यूपी के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पेशी पर वाराणसी भेजे जाने के दौरान प्रयोग किए गए पुलिस वाहन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। उनके अधिवक्ता के जरिए सवाल उठाते हुए दावा किया गया है कि पूर्व आईपीएस को बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी से वाराणसी भेजा गया था। परिवहन विभाग के पोर्टल पर वाहन का फिटनेस भी चार वर्ष पहले ही समाप्त होना दर्शाया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत पर मामले की जांच कराई जाएगी।

लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था। इस दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल भेज चुकी है। इस समय वह देवरिया जेल में बंद हैं। गत 18 दिसंबर को उन्हें वाराणसी में दर्ज एक केस में पेशी पर वाराणसी ले जाया गया था। जिस वाहन से देवरिया पुलिस उन्हें ले गई, उस पर ही सवाल खड़ा हो गया है।

परिवहन विभाग से जुड़े एक पोर्टल की मानें तो कैदियों को ले जाने वाले इस वाहन का सात वर्ष पहले यानी 2018 में ही इंश्योरेंस समाप्त हो गया था। चार वर्ष पहले इसका फिटनेस भी समाप्त हो चुका है। पूर्व आईपीएस ने 450 किलोमीटर की दूरी इसी वाहन से तय की।

नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट आवंटन में धोखाधड़ी के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता प्रवीण दुबे और अभिषेक शर्मा की तरफ से देवरिया जिला जज के यहां शनिवार को याचिका दाखिल की गई है। आगामी 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। पुलिस इस मामले में नूतन ठाकुर की भी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी की जमानत के लिए भी सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है।