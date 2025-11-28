दोष सिद्ध होते ही कोर्ट के बाहर से भाग गया रिटायर्ड दरोगा, कल होगा सजा का ऐलान

संक्षेप: बागपत के चर्चित डोडा कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससीएसटी पवन कुमार राय ने गलत साक्ष्य तैयार करने, युवक को अवैध हिरासत में रखने, एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपी सेवानिवृत्त दरोगा अमन सिंह को दोषी माना, जबकि दूसरे आरोपी सेवानिवृत्त एसआई बिजेंद्र सिंह को दोषमुक्त करार दिया।

यूपी के बागपत के चर्चित डोडा कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससीएसटी पवन कुमार राय ने गलत साक्ष्य तैयार करने, युवक को अवैध हिरासत में रखने, एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपी सेवानिवृत्त दरोगा अमन सिंह को दोषी माना, जबकि दूसरे आरोपी सेवानिवृत्त एसआई बिजेंद्र सिंह को दोषमुक्त करार दिया। वहीं, दोषसिद्ध से चंद मिनट पहले ही सेवानिवृत्त दरोगा अमन सिंह न्यायालय से बाहर आने के बाद फरार हो गया, जिसके बाद न्यायालय ने उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2018 में खेकड़ा कोतवाली में तत्कालीन दरोगा अमन सिंह और एचसीपी बिजेंद्र के खिलाफ एसएसआई रजनीश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वर्ष 2015 में खेकड़ा कोतवाली में रवि निवासी सांकरौद के खिलाफ दर्ज डोडा बरामदगी के मामले की जांच आईजी ने क्राइम ब्रांच मेरठ से कराई, जिसमें आरोपी युवक रवि की गिरफ्तारी और बरामदगी फर्जी मिली। जिसके बाद तत्कालीन एसआई अमन सिंह और एचसीपी बिजेंद्र सिंह को रवि को अवैध हिरासत में रखने, जेल भेजने के लिए झूठा साक्ष्य तैयार करना, एनडीपीएस एक्ट और एससीएसटी एक्ट, अवैध हिरासत में रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससी/एसटी में हुई। इसमें आरोपी दरोगा अमन सिंह और बिजेंद्र सिंह दरोगा पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

गत दिवस गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त दरोगा अमन सिंह और बिजेंद्र सिंह पेश हुए। दोपहर बाद सुनवाई शुरू होने पर भी दोनों सेवानिवृत्त दरोगा न्यायालय में रहे, लेकिन न्यायाधीश पवन कुमार राय का आदेश जारी होने से पहले ही सेवानिवृत्त एसआई अमन सिंह वहां से भाग गए। न्यायाधीश पवन कुमार राय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा में दोनों को बरी कर दिया, जबकि गलत साक्ष्य तैयार करने, युवक को अवैध हिरासत में रखने, एससी/एसटी एक्ट में सेवानिवृत्त दरोगा अमन सिंह को दोषी माना, जबकि बिजेंद्र सिंह को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में न्यायाधीश ने अमन सिंह के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए और सजा पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन नियत किया।

यह था मामला खेकड़ा क्षेत्र के सांकरौद गांव की अनुसूचित जाति की युवती ने वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उसके भाई का गांव में रहने वाले दूसरी बिरादरी की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों घर से चले गए थे। मेरठ पुलिस ने दोनों को बरामद किया। युवती के पिता से मिलीभगत कर पुलिस ने फर्जी तरीके से उसके भाई से ढाई किलो डोडा बरामद कर जेल भेजा। इसके बाद युवती की बिरादरी के लोगों ने खाप पंचायत करके उसे और उसकी बहन को निर्वस्त्र कर गांव में घूमाने का फरमान सुनाया था।