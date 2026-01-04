लखनऊ में रिटायर्ड होमगार्ड ने खुद को गोली मारकर दे दी जान, हाते में मिली लाश

संक्षेप: होमगार्ड मुख्यालय से रिटायर मदन गोपाल अपनी पत्नी, दो बेटों और बेटी के साथ रहते थे। रविवार की सुबह करीब 10 बजे क्षतविक्षप्त अवस्था में उनका शव घर के बगल में ही एक हाते में पड़ा हुआ था। कमर में मफलर से एक नाल बंदूक बंधी हुई थी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक रिटायर्ड होमगार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह घर के बगल में ही स्थित एक हाते में होमगार्ड की लाश मिली। कमर में मफलर से एक नाल बंदूक बंधी हुई थी। परिवारीजनों ने जब उन्हें को काफी देर तक घर में मौजूद नहीं पाया तो उनकी खोजबीन करने लगे। इसी दौरान उनका शव मिला। परिवारीजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर खून के नमूने और राइफल को जांच के लिए भेज दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

जिस बंदूक से रिटायर्ड होमगार्ड ने खुद को गोली मारी वो लाइसेंसी थी। घटना, लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र के कन्नौसी गांव की है। होमगार्ड मुख्यालय से रिटायर्ड मदन गोपाल वर्मा (उम्र 65 वर्ष)अपनी पत्नी, दो बेटों और बेटी के साथ रहते थे। रविवार सुबह करीब 10 बजे क्षतविक्षप्त अवस्था में उनका शव घर के बगल में ही एक हाते में पड़ा हुआ था। कमर में मफलर से एक नाल बंदूक बंधी हुई थी।

परिवारीजनों को बुजुर्ग को काफी देर तक वह घर में नहीं दिखे तो उनकी खोजबीन शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद घर के पास हाते में उनका शव पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। गोली की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची कृष्णा नगर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर खून के नमूने और बंदूक को कस्टडी में ले लिया। इन्हें जांच के लिए भेजा गया है।