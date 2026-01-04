Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsretired home guard commits suicide by shooting himself body found in yard
लखनऊ में रिटायर्ड होमगार्ड ने खुद को गोली मारकर दे दी जान, हाते में मिली लाश

लखनऊ में रिटायर्ड होमगार्ड ने खुद को गोली मारकर दे दी जान, हाते में मिली लाश

संक्षेप:

होमगार्ड मुख्यालय से रिटायर मदन गोपाल अपनी पत्नी, दो बेटों और बेटी के साथ रहते थे। रविवार की सुबह करीब 10 बजे क्षतविक्षप्त अवस्था में उनका शव घर के बगल में ही एक हाते में पड़ा हुआ था। कमर में मफलर से एक नाल बंदूक बंधी हुई थी।

Jan 04, 2026 06:07 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक रिटायर्ड होमगार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह घर के बगल में ही स्थित एक हाते में होमगार्ड की लाश मिली। कमर में मफलर से एक नाल बंदूक बंधी हुई थी। परिवारीजनों ने जब उन्हें को काफी देर तक घर में मौजूद नहीं पाया तो उनकी खोजबीन करने लगे। इसी दौरान उनका शव मिला। परिवारीजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर खून के नमूने और राइफल को जांच के लिए भेज दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जिस बंदूक से रिटायर्ड होमगार्ड ने खुद को गोली मारी वो लाइसेंसी थी। घटना, लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र के कन्नौसी गांव की है। होमगार्ड मुख्यालय से रिटायर्ड मदन गोपाल वर्मा (उम्र 65 वर्ष)अपनी पत्नी, दो बेटों और बेटी के साथ रहते थे। रविवार सुबह करीब 10 बजे क्षतविक्षप्त अवस्था में उनका शव घर के बगल में ही एक हाते में पड़ा हुआ था। कमर में मफलर से एक नाल बंदूक बंधी हुई थी।

ये भी पढ़ें:UP: शहरों के बाहर-बाहर होगा ये काम, बढ़ती आबादी-जाम को लेकर योगी सरकार का प्लान

परिवारीजनों को बुजुर्ग को काफी देर तक वह घर में नहीं दिखे तो उनकी खोजबीन शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद घर के पास हाते में उनका शव पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। गोली की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची कृष्णा नगर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर खून के नमूने और बंदूक को कस्टडी में ले लिया। इन्हें जांच के लिए भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:BJP नेताओं को जल्द मिलेगी खुशखबरी, योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात के बाद मिले संकेत

मृतक के परिवार में पत्नी राजेश्वरी वर्मा के अलावा बड़े बेटे अमित जो पेशे से अधिवक्ता हैं, छोटा बेटा आशीष कुमार वर्मा और एक बेटी है जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। बड़े बेटे ने बताया कि उनके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज चल रहा था। बीमारी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। कृष्णा नगर इंस्पेक्टर पी के सिंह ने बताया कि रिटायर्ड होमगार्ड ने लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। बंदूक को कस्टडी में ले जांच के लिए भेजा गया है। पता चला है कि वह बीमारी से परेशान थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |