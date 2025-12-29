Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsretired high court judges will get domestic help telephone allowance government order issued
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सरकारी सुविधाओं की सौगात, योगी सरकार ने जारी कर दिया आदेश

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सरकारी सुविधाओं की सौगात, योगी सरकार ने जारी कर दिया आदेश

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इस पर ही कुछ समय पहले हुई कैबिनेट में न्याय विभाग के इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। प्रमुख सचिव न्याय उदय प्रताप सिंह जारी शासनादेश के मुताबिक यह भत्ता देने के लिए राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है।

Dec 29, 2025 10:51 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य सेवानिवृत्त न्यायधीशों को घरेलू सेवक और टेलीफोन भत्ता देने संबंधी शासनादेश न्याय विभाग ने जारी कर दिया है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उनकी पत्नी को घरेलू नौकर के लिए 50 हजार रुपये और अन्य सेवानिवृत्त न्यायधीशों के लिए यह भत्ता 45 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके अलाव इनको टेलीफोन भत्ते के तौर पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इस पर ही कुछ समय पहले हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में न्याय विभाग के इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। प्रमुख सचिव न्याय उदय प्रताप सिंह की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी को घरेलू सहायक/ड्राइवर रखने के लिए यह भत्ता देने के लिए राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है।

ये भी पढ़ें:संपत्ति विवाद में अपंजीकृत वसीयत मान्य नहीं, हाई कोर्ट का बेटी के हक में फैसला

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश अथवा उनके पति/पत्नी उच्च न्यायालय की अंतिम ग्रेड सेवा में कार्यरत अधिकतम दो कर्मचारियों की सेवाएं लेने का अनुरोध कर सकते हैं। इनमें एक चालक हो सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट के कर्मचारियों को भी उनकी इच्छा पर इन सेवानिवृत्त न्यायधीशों से संबद्ध किया जा सकता है पर ऐसा कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने तक ही रहेगा।

ये भी पढ़ें:कुलदीप सेंगर को SC से बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर लग गई रोक

इन कर्मचारियों की तैनाती तक सेवानिवृत्त न्यायधीशों को तय किया भत्ता नहीं मिलेगा। अगर हाईकोर्ट केवल एक कर्मचारी उपलब्ध कराता है तो सेवानिवृत्ति न्यायधीशों को तय राशि का 50 प्रतिशत भत्ता मिलेगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News High Court News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |