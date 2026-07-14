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8 करोड़ के गबन में रिटायर उपनिदेशक और सहायक लेखाधिकारी अरेस्ट, ईओडब्ल्यू का ऐक्शन

By Deep Pandey
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उत्तर प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 करोड़ के गबन में रिटायर उपनिदेशक और सहायक लेखाधिकारी अरेस्ट किया गया है। दोनों आरोपितों को सोमवार को गिरफ्तार कर बांदा स्थित कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

8 करोड़ के गबन में रिटायर उपनिदेशक और सहायक लेखाधिकारी अरेस्ट, ईओडब्ल्यू का ऐक्शन

उत्तर प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां चित्रकूट में विशिष्ट मंडी स्थल कर्वी के निर्माण कार्य में आठ करोड़ रुपये गबन के मामले में मुख्य आरोपी मंडी परिषद बांदा के तत्कालीन उपनिदेशक (निर्माण) अशोक कुमार और सहायक लेखाधिकारी सतीश कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपितों को सोमवार को गिरफ्तार कर बांदा स्थित कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

ईओडब्ल्यू के अनुसार आरोपी अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें उनके लखनऊ के मानकनगर स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी सतीश कुमार यादव वर्तमान में अमेठी में तैनात हैं, जिन्हें गोंडा में मंडी परिषद कार्यालय से पकड़ा गया।

ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन) के अनुसार चित्रकूट के कर्वी स्थित विशिष्ट मंडी स्थल के निर्माण के लिए 2014 में टेंडर के जरिए कार्यदायी संस्था का चयन हुआ था। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान मंडी परिषद के तत्कालीन उपनिदेशक (निर्माण) अशोक कुमार और सहायक लेखाधिकारी सतीश कुमार यादव ने कार्यदायी संस्था ग्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गाजियाबाद के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया।

मामले में 2019 में चित्रकूट की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था

आरोपितों ने निर्माण कार्य का वास्तविक सत्यापन तथा वित्तीय परीक्षण किए बिना, नियमों के विपरीत अधिक माप, अनुचित मूल्यांकन तथा गलत ढंग से भुगतान कराते हुए आठ करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी रकम का गबन किया गया। मामले में 2019 में चित्रकूट की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शासन ने जून 2021 में मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी। विवेचना के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्यों, अभिलेखों तथा तकनीकी परीक्षण में दोनों आरोपितों की भूमिका प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाई गई। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों की तलाश की जा रही थी। दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। मामले में पहले अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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