भ्रष्टाचारी रिटायर ARTO ललित नहीं बता पाए कहां से आया- करोड़ों का सोना चांदी? जेल भेजे गए

विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ के दौरान भ्रष्टाचारी रिटायर ARTO ललित कुमार नहीं बता पाए कि करोड़ों का सोना चांदी कहां से आया? ललित कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों से घिरे रिटायर एआरटीओ ललित कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत काफी तेज कार्रवाई की है। छापेमारी में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति सामने आने के बाद सोमवार को आरोपी ललित कुमार को विजिलेंस मुख्यालय में तलब कर पूछताछ की गई। बरामद सोने-चांदी व नकदी को लेकर वह कोई दस्तावेज और संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। विजिलेंस ने ललित कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में रिटायर एआरटीओ ललित कुमार के घर मंगलवार से बुधवार के बीच छापेमारी में 35 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया था। छापेमारी में आरोपी के घर से छापेमारी में 13 किलो सोना व नौ किलो चांदी के अलावा 1.62 करोड़ रुपये नकद समेत कुल 20 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की थी और 13 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति मिली थी। जांच के दौरान दो दिन पहले ललित कुमार की लखनऊ के मोहनलालगंज तीन और कृषि भूमि चिह्नित की थीं। विजिलेंस छापेमारी में बरामद दस्तावेजों व संदिग्ध लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर और संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। बेनामी संपत्तियों को लेकर भी पड़ताल की जा रही है।

2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था विजिलेंस के अनुसार ललित कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने पहले आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ललित कुमार की एआरटीओ पर पदोन्नति के बाद यह जांच विजिलेंस के हवाले कर दी गई थी। विजिलेंस ने छापेमारी में सोना-चांदी, नकदी के अलावा ललित कुमार के घर से 15 संपत्तियों के दस्तावेज, दो कार, एक रिवाल्वर, विभिन्न बैंको, पोस्ट आफिस, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिजाजिट से जुड़े कागजात बरामद किए थे।