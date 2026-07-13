भ्रष्टाचारी रिटायर ARTO ललित नहीं बता पाए कहां से आया- करोड़ों का सोना चांदी? जेल भेजे गए
विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ के दौरान भ्रष्टाचारी रिटायर ARTO ललित कुमार नहीं बता पाए कि करोड़ों का सोना चांदी कहां से आया? ललित कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों से घिरे रिटायर एआरटीओ ललित कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत काफी तेज कार्रवाई की है। छापेमारी में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति सामने आने के बाद सोमवार को आरोपी ललित कुमार को विजिलेंस मुख्यालय में तलब कर पूछताछ की गई। बरामद सोने-चांदी व नकदी को लेकर वह कोई दस्तावेज और संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। विजिलेंस ने ललित कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में रिटायर एआरटीओ ललित कुमार के घर मंगलवार से बुधवार के बीच छापेमारी में 35 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया था। छापेमारी में आरोपी के घर से छापेमारी में 13 किलो सोना व नौ किलो चांदी के अलावा 1.62 करोड़ रुपये नकद समेत कुल 20 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की थी और 13 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति मिली थी। जांच के दौरान दो दिन पहले ललित कुमार की लखनऊ के मोहनलालगंज तीन और कृषि भूमि चिह्नित की थीं। विजिलेंस छापेमारी में बरामद दस्तावेजों व संदिग्ध लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर और संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। बेनामी संपत्तियों को लेकर भी पड़ताल की जा रही है।
2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था
विजिलेंस के अनुसार ललित कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने पहले आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ललित कुमार की एआरटीओ पर पदोन्नति के बाद यह जांच विजिलेंस के हवाले कर दी गई थी। विजिलेंस ने छापेमारी में सोना-चांदी, नकदी के अलावा ललित कुमार के घर से 15 संपत्तियों के दस्तावेज, दो कार, एक रिवाल्वर, विभिन्न बैंको, पोस्ट आफिस, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिजाजिट से जुड़े कागजात बरामद किए थे।
आयकर विभाग ने भी जांच शुरू की
विजिलेंस की औपचारिक सूचना के बाद आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विजिलेंस से मिले रिकार्ड का विभाग ने अध्ययन शुरू कर दिया है। आय के स्रोतों के बारे पता लगाने के लिए विभाग पूर्व एआरटीओ ललित कुमार को नोटिस जारी करेगा। साथ ही उनके पैन पर दाखिल आईटीआर का भी रिव्यू करेगा। यह देखा जाएगा कि ललित कुमार ने कितनी आय घोषित की थी और विजिलेंस ने छापेमारी के दौरान कितनी संपत्ति बरामद की थी। घोषित संपत्ति से अधिक के बारे में ललित कुमार से पूछताछ की जाएगी। पूर्व एआरटीओ को चल-अचल संपत्तियों का पूरा हिसाब देना होगा। आयकर विभाग उनके वेतन, सेवा अभिलेख, घोषित तथा पैतृक संपत्ति के साथ आय के अन्य वैध स्रोतों का पता लगाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें