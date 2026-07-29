एयरपोर्ट के रिटायर्ड निदेशक और पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर 70 लाख कराए ट्रांसफर, एफडी भी तुड़वा दी
राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बड़ी साइबर ठगी की बड़ी वारदात हुई है। रिटायर्ड एयरपोर्ट निदेशक और उनकी पत्नी को एक हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 70 लाख रुपए ठग लिए गए।
लखनऊ में एक तरफ साइबर अपराधियों पर नकेल कसते हुए यहां से अमेरिका और कनाडा में ठगी करने वालों को पकड़ा गया है तो दूसरी तरफ राजधानी के लोग ही साइबर ठगों के शिकार बन रहे हैं। साइबर जालसाजों ने अब वीडियो कॉल कर एयरपोर्ट के रिटायर्ड निदेशक भोलानाथ प्रसाद भगत और उनकी पत्नी को एक हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट करके 70 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने भोलानाथ के आधारकार्ड से लिए गए सिम से आतंकियों से बातचीत का हवाला देते हुए डराया।
खुद को पुलिस, एटीएस और एनआईए का अफसर बताकर जेल भेजने और भविष्य खराब करने धमकी दी। डरे सहमे भोलानाथ साइबर ठगों का एक-एक आदेश मानते रहे। यहां तक कि अपनी एफडी भी तुड़वा दी और पैसे उनके बताए बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। एक हफ्ते तक साइबर ठगों के चंंगुल में फंसे रहे भोलानाथ की तहरीर पर साइबर थाने में मोबाइल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
आतंकी गतिविधि के नाम पर डराया
साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर आलोक राव के मुताबिक पीड़ित भोलानाथ जानकीपुरम स्थित सहारा ग्रेस अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को उनकी पत्नी माधुरी भगत के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वह लखनऊ पुलिस हेड क्वार्टर से इंस्पेक्टर आकाश वर्मा बोल रहा है। बताया कि आपके पति भोलानाथ प्रसाद के आधार कार्ड का प्रयोग कर एक सिम जम्मू कश्मीर में खरीदा गया। उस सिम का प्रयोग आतंकी गतिविधियों में हुआ।
पहले पुणे आने के लिए कहा
उनसे कहा गया कि तत्काल पुणे एटीएस और महाराष्ट्र पहुंचे। वहां पर आपके पति के नाम से शिकायत है। इस पर पति ने कहा कि वह एयरपोर्ट से रिटायर डायरेक्टर हैं। जालसाजों ने इसके बाद कहा कि हमारे बड़े अधिकारी से बात करें। उसने काल ट्रांसफर की तो विक्रम सिंह से बात हुई उन्होंने खुद को आईपीएस अफसर बताया। विक्रम सिंह ने संपत्तियों की जांच करने के लिए कहा। यह भी कहा कि एनआईए चीफ को आपके बारे में जानकारी भेजनी है।
साइबर ठगों ने भोलानाथ से बैंक खातों की डिटेल ली। कहा कि पूरे पैसे ट्रांसफर करने होंगे। जांच पूरी होने के बाद आपको यह सारी रकम वापस कर दी जाएगी। कहा कि आपको कुछ समय के लिए डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। किसी को कोई जानकारी दी तो ठीक नहीं होगा। फिर 22 जुलाई तक डिजिटल अरेस्ट रखा और कई खातों में 70 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।
इसके बाद और रुपयों की डिमांड करते रहे। शक होने पर फोन काटा और परिचित को जानकारी दी। पता चला कि साइबर जालसाजों से ठगी का शिकार हुए हैं। इसके बाद थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
डराया : आतंकी परिवार को खत्म कर सकते हैं
पीड़िता के मुताबिक जालसाजों ने कहा कि आपको सुरक्षा की दृष्टि से भी डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। किसी को कोई जानकारी मत देना। आतंकी आपकी और पूरे परिवार की हत्या कर सकते हैं। इस कारण हम दोनों डर गए थे और जालसाजों ने जैसा कहा वैसा ही करते गए।
एफडी तुड़वाई , पटना-कोलकाता में ट्रांसफर हुई रकम
भोलानाथ प्रसाद ने बताया कि वह एक हफ्ते बेहद तनाव में थे। जालसाजों के कहने पर वह बैंक पहुंचे। वहां जाकर एफडी तुड़वाई। इसके बाद जालसाजों के बताए गए पटना और पश्चिम बंगाल के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी।
वहीं, साइबर क्राइम सेल के प्रभारी व इंस्पेक्टर मुताबिक कोई भी एजेंसी अथवा पुलिस किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है न कर सकती है। ऐसे मामलों में सजगता ही बचाव है। इसलिए हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हैं। अगर आप जागरुक हैं तो कोई भी साइबर अपराधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। डिजिटल अरेस्ट का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। बैंक खाते से जुड़ा कोई भी ओटीपी और एटीएम से जुड़ी जानकारी किसी अजनबी से साझा न करे। यह भी हमेशा ध्यान रहे कि बैंक मैनेजर भी आपसे पिन नम्बर नहीं पूछ सकता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।