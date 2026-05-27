तारों पर कपड़े सुखाने वाले बयान पर भड़के अखिलेश, बोले- जनता भाजपा को धो-पटककर सुखा देगी

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर तंज कसा है। योगी के ‘बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने’ वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को धो-पटककर हमेशा के लिए सुखा देगी।

UP News: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वर्तमान सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने योगी के बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि अगले साल जनता भाजपा को धो-पटककर हमेशा के लिए सुखा देगी।

सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अगले चुनाव में जनता भाजपा को अच्छे से धो-पटककर हमेशा के लिए सुखा देगी। शुक्र है उप्र के असफल मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि इस महा विद्युत आपदा के पीछे दिल्ली वालों के भेजे हुए दूत की साज़िश है। ये स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री जी आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते हैं। अगर आते हैं तो माननीय से अनुरोध है कि उनके कंधे पर हाथ रखकर एक तस्वीर आप पोस्ट कर दीजिए। जनता को आपकी आपसी गर्मी से तो राहत मिल जाएगी क्योंकि जनता ने आप दोनों को कभी एकांत में साथ देखा नहीं।’

अखिलेश ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ‘भाजपा राज में बिजली के सब-स्टेशनों पर पीएसी लगती है और विधायक-सांसद अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ चिट्ठी लिखकर, जनता के आक्रोश से बचने का कायराना काम करते हैं।’

सपा सरकार में बिजली के तारों पर सुखाए जाते थे कपड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बिजली संकट के मामले में विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि जिनके समय बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे आज वह सवाल उठा रहे हैं। सीएम ने जनता से भी अपील की लोग उतनी बिजली का इस्तेमाल करें जितनी जरुरता हो। अनावश्यक लाइट व एसी न चलाएं। एक ही लाइट जलाएं। उन्होंने नगर निगम व ग्राम पंचयतों से भी अपील की कि वह अनावश्यक स्ट्रीट लाइट न जलाएं। जहां जरुरत हो वहीं जलाएं। बिजली अकेले पावर कारपोरेशन का दायित्व नहीं है। इसे बचाने का दायित्व नागरिकों का भी है। उन्होंने कहा कि सरकार हर समस्या का समाधान कर रही है। डबल इंजन की सरकार इसका भी करेगी।