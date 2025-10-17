नफरत और बुलडोजर की सियासत का जवाब मोहब्बत से दें, आई लव मोहम्मद पर बोले-मौलाना मदनी

संक्षेप: मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में नफरत और बुलडोजर की सियासत चल रही है। इसका जवाब सिर्फ मोहब्बत दें।आई लव मोहम्मद कह देना मोहब्बत नहीं है बल्कि पैगंबरे इस्लाम की सीरत, सूरत अपने में उतारने का नाम प्यारे नबी से असली मोहब्बत है।

जमीअत उलमा ए हिंद के कौमी सदर और बुजुर्ग आलिमेदीन मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में नफरत और बुलडोजर की सियासत चल रही है। इसका जवाब बिना मजहबी भेदभाव सिर्फ मोहब्बत, इंसानियत और मदद से दिया जा सकता है। आई लव मोहम्मद कह देना मोहब्बत नहीं है बल्कि पैगंबरे इस्लाम की सीरत, सूरत अपने में उतारने का नाम प्यारे नबी से असली मोहब्बत है।

जमीअत उलमा ए हिंद के तहफ्फुज ए खत्म ए नुबूवत के परेड मैदान में आयोजित जलसे को खिताब करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि पहले तो मुल्क में नफरतों के बीज बोए जा रहे थे जो अब दरख्त बन चुके हैं। नफरत और बुलडोजर की सियासत का जवाब सिर्फ मोहब्बत से दिया जा सकता है।

मौलाना मदनी ने कहा कि नफरत का बाजार मुल्क में इसलिए गर्म है क्योंकि उनके हाथ में ताकत है। इसका मुकाबला हमें मोहब्बत से ही करना होगा। उन्होंने कहा कि आज समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वे सब्र काम लें और मोहब्बत का पैगाम आम करें। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि देश की एकता और अमन बरकरार रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।