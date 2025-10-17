Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRespond to the politics of hatred and bulldozers with love, said Maulana Arshad Madani on I Love Mohammad
नफरत और बुलडोजर की सियासत का जवाब मोहब्बत से दें, आई लव मोहम्मद पर बोले-मौलाना मदनी

नफरत और बुलडोजर की सियासत का जवाब मोहब्बत से दें, आई लव मोहम्मद पर बोले-मौलाना मदनी

संक्षेप: मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में नफरत और बुलडोजर की सियासत चल रही है। इसका जवाब सिर्फ मोहब्बत दें।आई लव मोहम्मद कह देना मोहब्बत नहीं है बल्कि पैगंबरे इस्लाम की सीरत, सूरत अपने में उतारने का नाम प्यारे नबी से असली मोहब्बत है।

Fri, 17 Oct 2025 08:09 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जमीअत उलमा ए हिंद के कौमी सदर और बुजुर्ग आलिमेदीन मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में नफरत और बुलडोजर की सियासत चल रही है। इसका जवाब बिना मजहबी भेदभाव सिर्फ मोहब्बत, इंसानियत और मदद से दिया जा सकता है। आई लव मोहम्मद कह देना मोहब्बत नहीं है बल्कि पैगंबरे इस्लाम की सीरत, सूरत अपने में उतारने का नाम प्यारे नबी से असली मोहब्बत है।

जमीअत उलमा ए हिंद के तहफ्फुज ए खत्म ए नुबूवत के परेड मैदान में आयोजित जलसे को खिताब करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि पहले तो मुल्क में नफरतों के बीज बोए जा रहे थे जो अब दरख्त बन चुके हैं। नफरत और बुलडोजर की सियासत का जवाब सिर्फ मोहब्बत से दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:इकरा हसन मेरी छोटी बहन, चंद्रशेखर आजाद ने कैराना सपा सांसद पर दिया ये बयान

मौलाना मदनी ने कहा कि नफरत का बाजार मुल्क में इसलिए गर्म है क्योंकि उनके हाथ में ताकत है। इसका मुकाबला हमें मोहब्बत से ही करना होगा। उन्होंने कहा कि आज समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वे सब्र काम लें और मोहब्बत का पैगाम आम करें। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि देश की एकता और अमन बरकरार रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

देवबंद के शीर्ष आलिम मौलाना मदनी ने कहा कि हजरत मोहम्मद ने हमें प्यार और मोहब्बत का दीन दिया है। हमारे भाई चारे से एक दिन ऐसा आएगा जब मुल्क भाईचारे की पुरानी तारीख को दोहराएगा। जमीअत के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना अशहद मदनी, संयोजक हाफिज अब्दुल कुद्दूस, मासूम साकिब, मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी ने तकरीर की।