बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा बेहद गंभीर संकेत, कांग्रेस-सपा का भाजपा सरकार हमला

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कथित तौर पर इस्तीफा दिया जाना बेहद गंभीर संकेत है।

Jan 26, 2026 10:25 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
देश के 77 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के पद से इस्तीफा देने के मामले को लेकर विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को डर से नहीं संविधान से चलाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कथित तौर पर इस्तीफा दिया जाना बेहद गंभीर संकेत है। उन्होंने कहा, शंकराचार्य व उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज और प्रशासनिक दबाव-यह सब दर्शाता है कि भाजपा सरकार में संविधान, आस्था व अभिव्यक्ति तीनों असुरक्षित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रदेश को डर से नहीं, संविधान से चलाया जाए।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने एक बयान में कहा, एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के इस्तीफा देने से जुड़ी परिस्थितियां इस ओर ध्यान दिलाती हैं कि ये मुद्दा किसी जाति या धर्म का नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा व संविधान का है। उन्होंने कहा कि चाहे अधिकारी किसी भी बिरादरी से हो, कर्तव्य का पालन करने पर दबाव या अपमान अस्वीकार्य है। ऐरन ने कहा कि शासन की असली ताकत राजधर्म और संवैधानिक मर्यादाओं में है। यह राजनीति नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है।

बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को सेवा से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) के 2019 बैच के अधिकारी अग्निहोत्री ने राज्यपाल और बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह को ईमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा भेजा।

