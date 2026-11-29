गोरखपुर के चौरीचौरा क्षेत्र के तीन गांवों में अचानक अफरातफरी मच गई। लोग घुटन महसूस कर रहे थे। कई लोगों को उल्टियां आने लगीं। आंखों में जलन के साथ गला भी बैठने लगा। लोगों ने घबराकर घर छोड़ इधर-उधर भागना शुरू कर दिया। पता चला कि फर्टिलाइजर प्लांट से सल्फ्यूरिक एसिड का रिसाव हो रहा था।

चौरीचौरा/सरदारनगर (गोरखपुर), हिसं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरीचौरा के देवकहिया गांव में एशियन फर्टिलाइजर के प्लांट से शनिवार सुबह सल्फ्यूरिक एसिड के रिसाव से तीन गांवों में अफरातफरी मच गई। दो घंटे तक रिसाव का असर देवकहिया, अवधपुर और देवीपुर गांव तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने घुटन, उल्टी, आंखों में जलन और गला बैठने की शिकायत की। गेहूं और सरसों की फसलें भी झुलस गईं। एसडीएम रवि कुमार सिंह के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने प्लांट और खेतों का निरीक्षण किया। जांच रिपोर्ट आने तक प्लांट बंद रखने को कहा गया है।

सुबह करीब सात बजे प्लांट से रिसाव शुरू हुआ, जो नौ बजे तक जारी रहा। सांस लेने में परेशानी, उल्टी और आंखों में जलन की समस्या लेकर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण प्लांट के गेट पर प्रदर्शन करने लगे। आशंका जताई कि यदि दस मिनट और रिसाव होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। एसडीएम रवि कुमार सिंह, सीओ कुंदन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

एसिड की गंध फैलते ही घर छोड़कर भागे ग्रामीण चौरीचौरा क्षेत्र के देवकहिया गांव स्थित एशियन फर्टिलाइजर के प्लांट में शनिवार सुबह सल्फ्यूरिक एसिड का रिसाव शुरु होने के कुछ समय बाद ही आसपास के गांवों में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि एसिड के रिसाव के दौरान हवा में उसकी गंध फैलने लगी। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने के साथ उल्टी और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। स्थिति ऐसी हो गई कि लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

पहले भी रिसाव के बाद बंद हुआ था प्लांट, फिर भी सतर्कता नहीं ग्रामीणों ने आशंका जताई कि कुछ देर और रिसाव होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। आरोप है कि पहले भी जांच के बाद प्लांट बंद किया गया था, लेकिन संचालन शुरू होने पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए।

तीन गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल झुलसने का दावा निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों को खेतों में झुलसी हुई फसलें दिखाईं। टीम ने भी एसिड रिसाव से फसलों को नुकसान पहुंचने की बात मानी। अवधपुर निवासी राधेश्याम, बलराम सिंह, राजन पांडेय, पिंटू, विजय कुमार और देवकहिया निवासी विदेशी भारती, पप्पू शर्मा समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रिसाव के कारण तीन गांवों में गेहूं और सरसों की सैकड़ों एकड़ फसल झुलस गई है।

पहले भी हुआ था रिसाव 5 महीने तक बंद था प्लांट करीब एक साल तीन महीने के भीतर ही एशियन फर्टिलाइजर के प्लांट में फिर से एसिड के रिसाव की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले साल 18 अगस्त को भी प्लांट से एसिड रिसाव हुआ था। उस समय जांच के बाद प्लांट को करीब पांच माह तक बंद रखा गया था। फैक्टरी दोबारा चालू हुई तो शनिवार सुबह एक बार फिर रिसाव हो गया।