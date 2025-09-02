आउटसोर्स जॉब में आरक्षण, OBC मंत्रालय और क्रीमीलेयर 15 लाख; अनुप्रिया ने मांगों की झड़ी लगा दी

योगी सरकार ने मंलवार को कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग निगम गठन की मंजूरी दे दी। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मांगों की झड़ी लगा दी।

मंगलवार को अनुप्रिया पटेल ने पार्टी की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में योगी सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग निगम का गठन किए जाने का अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की यह लंबे समय से मांग थी और इसे अब पूरा कर लिया गया। अब आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। ओबीसी मंत्रालय के गठन को लेकर केंद्र सरकार पर निगाहें टिकाए अनुप्रिया पटेल ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का भी गठन करेगा।

साथ ही अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा आठ लाख रुपए से 15 लाख रुपए किए जाने की भी मांग की। अनुप्रिया पटेल ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहना निंदनीय है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव को देखते हुए संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता जुटें।

क्यों जरूरी था निगम का गठन यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे। लेकिन, लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थीं कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का नियमित अंशदान भी कई बार एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता था। इन अनियमितताओं को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह निगम गठित किया गया है।