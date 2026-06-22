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लखनऊ में मौत के तांडव के बीच बेजुबानों का रेस्क्यू, पैट शॉप में फंसी बिल्लियों को बचाया

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत और सात लोग घायल हुए। हादसे के बीच राहतकर्मियों ने पेट शॉप और पशु क्लिनिक में फंसी कई बिल्लियों को भी सुरक्षित बाहर निकालकर इंसानियत की मिसाल पेश की।

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को शोक में डुबो दिया। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 घायलों का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। आग जिस बहुमंजिला इमारत में लगी, उसमें एनिमेशन सेंटर, पेट शॉप और पशु क्लिनिक सहित कई प्रतिष्ठान संचालित हो रहे थे। आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धुएं के गुबार से भर गई और वहां मौजूद छात्र, कर्मचारी तथा पालतू जानवर फंस गए। इस दर्दनाक घटना के बीच राहत और बचाव दल ने इंसानियत की एक मिसाल भी पेश की।

पैट शॉप में फंसी बिल्लियों का रेस्क्यू

राहतकर्मियों ने लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ-साथ पेट शॉप और पशु क्लिनिक में फंसी बिल्लियों को भी बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। दमकल कर्मियों और बचाव दल ने जोखिम उठाकर धुएं से भरे कमरों तक पहुंच बनाई और कई बिल्लियों को गोद में उठाकर तथा कैरियर बॉक्स में रखकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में भी यह संवेदनशील पहल दिखाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कुछ देर और हो जाती तो इन बेजुबान जीवों को बचाना मुश्किल हो जाता।

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लखनऊ अग्निकांड में 15 की मौत

हादसे के दौरान अफरातफरी का माहौल था। आग और धुएं से बचने के लिए कई छात्रों ने पहली और दूसरी मंजिल की खिड़कियों से नीचे छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण आग तेजी से फैल गई और बिजली आपूर्ति बंद होने से अंधेरा छा गया। संकरे रास्तों और धुएं के कारण लोगों को बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद कुल 22 लोगों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 15 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 7 घायलों का उपचार जारी है और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह हादसा कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म छोड़ गया है। हालांकि, इस त्रासदी के बीच बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए किए गए प्रयासों ने यह संदेश भी दिया कि आपदा के समय हर जीवन महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह इंसान का हो या कोई बेजुबान।

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वहीं लखनऊ कोचिंग अग्निकांड मामले में केजीएमयू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस घटना में जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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