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बिल्डरों से करोड़ों वसूल रेरा कर रहा इंतजार, शिकायत कर कहां गुम हो गए घर-फ्लैट के ये खरीददार

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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यूपी रेरा ने ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं से तत्काल संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अपील की है। रेरा के पास 20 करोड़ की धनराशि पड़ी है, जिसे 470 शिकायतकर्ताओं के खातों में भेजा जाना है। शिकायतकर्ताओं ने अभी तक अपने बैंक खाते का सत्यापित विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। 

rera is waiting to collect crores where did the buyers of houses and flats disappear after complaining
बिल्डरों से करोड़ों वसूल रेरा कर रहा इंतजार, शिकायत कर कहां गुम हो गए घर-फ्लैट के ये खरीददार

घर और फ्लैट खरीदने वालों की शिकायतों पर बिल्डरों से करोड़ों रुपये की वसूली तो हो गई, लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि कई खरीदार अपनी ही राशि लेने नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के पास 20 करोड़ की धनराशि पड़ी है, जिसे 470 शिकायतकर्ताओं के खातों में भेजा जाना है। बैंक खाते की अपडेटेड डिटेल उपलब्ध न होने के कारण यह भुगतान अटका है। यूपी रेरा ने ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं से तत्काल संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अपील की है। प्राधिकरण के अनुसार, बिल्डरों और प्रामोटरों से वसूली गई रकम संबंधित खरीदारों को लौटाई जानी है, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने अभी तक अपने बैंक खाते का सत्यापित विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। इसके चलते धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

कई बार भेजी जा चुकी है सूचना लेकिन कोई नहीं आया

रेरा के अधिकारियों के अनुसार 470 मामलों में शिकायतकर्ताओं को उनके पंजीकृत ई मेल पते पर कई बार सूचना भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद लोग बैंक खाते का शपथ पत्र जमा कराने नहीं पहुंचे हैं। नतीजतन करोड़ों रुपए की राशि प्राधिकरण के पास ही पड़ी हुई है।

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कैसे मिलेंगे रुपए, क्या बनवाना होगा शपथ पत्र?

शिकायतकर्ताओं को अपने अपडेटेड बैंक खाते की पूरी डिटेल 10 रुपए के स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र के जरिए से देनी होगी। यह शपथ पत्र स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है या संबंधित कार्यालय में खुद उपस्थित होकर जमा कराया जा सकता है।

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अन्य जिलों के लिए अलग व्यवस्था

यूपी रेरा ने शिकायतकर्ताओं की सुविधा के लिए क्षेत्रवार व्यवस्था भी तय की है। एनसीआर क्षेत्र के जिलों से जुड़े शिकायतकर्ताओं को अपना शपथ-पत्र गौतमबुद्ध नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं, प्रदेश के अन्य जिलों के शिकायतकर्ताओं को लखनऊ स्थित रेरा कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। अनावश्यक देरी न करने की अपील की गई है।

रेरा अधिकारियों के मुताबिक 470 मामलों में शिकायतकर्ताओं को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर कई बार सूचना भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद लोग बैंक खाते का शपथ-पत्र जमा कराने नहीं पहुंचे हैं। नतीजतन करोड़ों रुपये की राशि प्राधिकरण के पास ही पड़ी हुई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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