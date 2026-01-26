गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं, संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का संकल्पः शिवप्रकाश

संक्षेप: भाजपा के राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश ने कहा कि गणतंत्र दिवस का यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प है। विदेशी षड्यंत्रों को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से मात देकर ही हम सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं।

भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान आज भी विश्व के लिए प्रेरणा बना हुआ है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश ने देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों, जनसांख्यिकीय असंतुलन और विदेशी शक्तियों की साजिशों के प्रति आगाह करते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने का आह्वान किया है। कहा कि गणतंत्र दिवस का यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प है। विदेशी षड्यंत्रों को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से मात देकर ही हम सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं।

कहा कि भारत की 75 वर्षों की यात्रा चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन यह एक सफल लोकतंत्र की कहानी है। संविधान की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला के शब्दों को दोहराया। भारत का संविधान दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य उभरते लोकतंत्र के लिए प्रेरणा बना है, क्योंकि इसने विविधता में सम्मान सिखाया है।

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और 'भारत' का स्वाभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पंच प्राण' का उल्लेख करते हुए शिवप्रकाश ने कहा कि हमें हर प्रकार की मानसिक गुलामी से मुक्त होना होगा। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि विदेशी विद्वानों ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रति हीनता का भाव भरा है। उन्होंने डॉ. एस. राधाकृष्णन के भाषण का स्मरण कराते हुए कहा कि हमारी राष्ट्रीयता हमारी प्राचीन जीवन पद्धति पर निर्भर करती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नाम को लेकर 'भारत बनाम इंडिया' का संभ्रम राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है।

जनसंख्या असंतुलन पर बड़ी चेतावनी उन्होंने समाजशास्त्री अगस्ट काम्टे के कथन Demography is Destiny का हवाला देते हुए भारत में बदलते जनसांख्यिकी स्वरूप पर चिंता जताई। धार्मिक आधार पर जनसंख्या परिवर्तन और घुसपैठ को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। विदेशी घुसपैठियों को 'Detect, Delete, Deport' करने में सहयोग कर लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित ईरान और तुर्की जैसे देशों की प्राचीन संस्कृतियों के पतन का उदाहरण देते हुए समाज को सजग रहने की सलाह दी।

शिवप्रकाश ने बाबा साहेब अंबेडकर के 'Grammar of Anarchy' (अराजकता का व्याकरण) का संदर्भ देते हुए कहा कि कुछ विदेशी सहायता प्राप्त NGO और संस्थाएं भारत की संवैधानिक संस्थाओं (जैसे चुनाव आयोग और EVM) को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। सीएए (CAA), किसान आंदोलन और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भ्रम फैलाकर समाज में संघर्ष पैदा करने को एक सोची-समझी साजिश बताया गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में हुए सत्ता परिवर्तन की तर्ज पर भारत में भी 'GEN Z' के नाम पर अराजकता फैलाने के स्वप्न देखे जा रहे हैं।

एक भारत-श्रेष्ठ भारत: विभाजनकारी ताकतों को जवाब उन्होंने 'अर्बन नक्सलवाद' और उत्तर-दक्षिण या दलित-हिंदू के नाम पर भेदभाव पैदा करने वाले विद्वानों की आलोचना की है। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री मोदी के 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' और 'काशी-तमिल संगमम्' जैसे प्रकल्पों को राष्ट्रीय एकता का जीवंत उदाहरण बताया गया है। उन्होंने संकल्प दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कराया जाएगा।