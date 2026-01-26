गणतंत्र दिवस पर राजधानी लखनऊ में किलेबंदी, एटीएस भी तैनात, जानिए रूट डायवर्जन

संक्षेप: गणतंत्र दिवस पर राजधानी लखनऊ को तीन जोन और नौ सेक्टर में बांटा गया है। दफ्तरों के पुलिस वालों की भी ड्यूटी सड़कों पर लगाई गई है। किलेबंदी के साथ ही एटीएस के साथ पीएसी, आर्म्ड क्यूआरटी और जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।

गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। पूरा कार्यक्रम स्थल किलेबंद किया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। एटीएस के दस्ते भी मोर्चा संभाले रहेंगे। सुरक्षा को लेकर 1343 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को तीन जोन और नौ सेक्टर में बांटा गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार के मुताबिक दफ्तारों में तैनात पुलिस कर्मियों के अलावा सभी पुलिसकर्मी सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। तीन जोन और नौ सेक्टर में विभाजित क्षेत्रों में एटीएस, पीएसी, आर्म्ड क्यूआरटी और जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। बहुमंजिला इमारतों और संवेदनशील स्थानों पर रूफ-टाप ड्यूटी लगाई गई है।

पूरे आयोजन क्षेत्र की 24 घंटे ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। बताया कि फील्ड डिप्लायमेंट के जरिए 1343 पुलिसकर्मी, तीन कंपनी पीएसी, एटीएस की दो टीमें तैनात की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीन डीसीपी, पांच एडीसीपी, 14 एसीपी, 55 निरीक्षक, 322 दरोगा, 853 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल व 131 होमगार्ड की तैनाती की गई है। इसके अलावा बम निरोधक दस्ते, एंटी माइन टीम, डीएफएमडी, एएस चेक टीम, फायर सर्विस और एलआईयू भी मुस्तैद रहेगी।

एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में शहर तिरंगी रोशनी में नहा उठा। विधान भवन से लेकर शहर के बाहरी हिस्सों तक बड़ी इमारतों, मॉल पर झालरें जगमगा रही थीं। चौराहों पर विशेष सजावट की गई है। सुबह 10 बजे विधन भवन के समक्ष राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में सुबह 8:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ थीम पर आधारित इस विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित अन्य राज्यों से आए 200 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। विभिन्न विभागों की झांकियों के माध्यम से प्रदेश की विकास गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा।

विधान भवन पर लाइट एंड साउंड शो दिन ढलने के बाद विधान भवन पर विशेष लाइट एंड साउंड शो आकर्षण होगा। विधान भवन का गुम्बद किसी सिनेमा के परदे में बदल जाएगा। इस पर लेजर लाइटों से दृश्य और वीडियो दिखेंगे और पृष्ठभूमि पर यूपी के इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। यह आयोजन पहली बार हो रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड का प्रमुख चौराहों पर सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

इस तरह रहेगा रूट डायवर्जन चारबाग क्षेत्र -सुबह छह बजे से चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने (बालविद्या मन्दिर) के आस-पास ट्रैफिक संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

-आलमबाग, मवैय्या की ओर से चारबाग जाने वाले वाहन लाटूश रोड, गुप्ता तिराहा, बांसमंडी चौराहा, कैसरबाग या रविन्द्रालय से दाहिने यू-टर्न कर मवैय्या, आलमबाग होकर जाएंगे।

-डीएवी कॉलेज ओवर ब्रिज ढाल से आने वाले वाहन कैसरबाग या चारबाग तिराहे से दाहिने नत्था तिराहा, मवैय्या, आलमबाग होकर जाएंगे।

-मोहन होटल तिराहे से वाहन बांसमंडी, रविन्द्रालय तिराहा से दाहिने यू-टर्न कर नत्था, मवैया होकर गुजर सकेंगे।

-राणा प्रताप चौराहे से आने वाले बांसमंडी होकर गुजर सकेंगे।

-हीवेट रोड तिराहे से वाहन बांसमंडी या अशोक लाट कैसरबाग चौराहा होकर गुजर सकेंगे।

कैसरबाग -कैसरबाग, अशोक लाट चौराहा से वाहन बांसमंडी, नत्था, आलमबाग या परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, हनुमान सेतु मंदिर तिराह से दाहिने, सुशीला स्मृतिका, संकल्प वाटिका या सिकन्दरबाग, गांधी सेतु (1090) चौराहा से जाएंगे।

-कैसरबाग अशोक लाट चौराहे से वाहन हुसैनगंज (बर्लिग्टन) चौराहे के बजाए अशोक लाट कैसरबाग चौराहे से बांसमंडी, चारबाग, नत्था या परिवर्तन चौक होकर गुजर सकेंगे।

विधानभवन के सामने -हजरतगंज चौराहा से रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहा, विधानसभा मार्ग तक और नावेल्टी (लालबाग) चौराहा से कैपिटल तिराहा के बीच ट्रैफिक संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। कार पास वाले नावेल्टी (लालबाग) चौराहा से जनपथ तक आ सकेंगे और यहीं पर वाहनों को पार्क करेंगे।

हजरतगंज चौराहा -हजरतगंज चौराहा से वाहन मेफेयर, सुभाष, परिवर्तन चौक चौराहे के बजाए हजरतगंज चौराहा से अशोक मार्ग होते हुये मीराबाई मार्ग, सप्रू मार्ग तिराहा, सिकंदरबाग चौराहा से संकल्प वाटिका तिराहा, सुशीला स्मृतिका, हनुमान सेतु, सुभाष चौराहा होकर गुजर सकेंगे।

-लालबाग (नावेल्टी) चौराहा से वाहन मेफेयर तिराहा के बजाए कैपर रोड होकर गुजर सकेंगे।

परिवर्तन चौक चौराहा -आईटी चौराहा, कैसरबाग, चौक से वाहन सुभाष चौराहा, परिवर्तन चौक, कैसरबाग अशोक लाट चौराहा या क्लार्क अवध तिराहा या हनुमान सेतु से सुशीला स्मृतिका संकल्प वाटिका, बैकुंठधाम तिराहा, पीएनटी, गांधी सेतू (1090) चौराहा या सिंकदरबाग होकर जाएंगे।