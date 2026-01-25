Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRepublic Day 26 January Security beefed in UP Sensitive Cities under drone monitoring
गणतंत्र दिवस पर चप्पे-चप्पे पर नजर, यूपी के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी

गणतंत्र दिवस पर चप्पे-चप्पे पर नजर, यूपी के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस ने शहरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। इस दौरान संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रहेगी। इसके अलावा पुलिस ने बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में टीम के साथ गश्त की।

Jan 25, 2026 12:19 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस ने शहरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। इस दौरान संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रहेगी। इसके अलावा पुलिस ने बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में टीम के साथ गश्त की। साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। चप्पे-चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस टीम ने बाजारों, मॉल, बस स्टैंड, होटलों समेत अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त की। इस दौरान पुलिस टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की। साथ ही शहर के होटलों में रुके लोगों के बारे में जानकारी जुटाई।

ये भी पढ़ें:माघ मेला से भक्त पहुंच रहे अयोध्या, दो दिन में तीन लाख 65 हजार ने किए दर्शन

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की। सुरक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस टीम गश्त पर रहेगी। इस दौरान जनता से अपील है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दी।

ट्रेनों को लेकर रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेल प्रशासन ने कई शहरों के स्टेशनों पर हाई अलर्ट कर दिया है। आरपीएफ, जीआरपी जवानों के अवकाश पर पाबंदी लगाई गई है। आरपीएफ टीम ने खोजी कुत्ते के साथ स्टेशनों का चप्पा-चप्पा खंगाला। पार्सलघर, पार्किंग, टिकटघर के अलावा प्लेटफार्मों और वीआईपी ट्रेनों के कूपों की तलाशी खोजी कुत्ते से कराई गई। पार्किंग ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि चौबीस घंटे से अधिक समय को खड़ी होने वाली कारों और दोपहिया संचालक की आईडी फोटो प्रति जरूर लें।

आरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चेकिंग कराई गई। वेंडरों और कुलियों से कहा गया है कि उन्हें कहीं पर कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। शताब्दी, राजधानी, तेजस, वंदेभारत, एनई, कालका मेल सहित 12 ट्रेनों में डॉग स्कवॉड ने जांच की। कहीं पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News Republic Day UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |