गणतंत्र दिवस पर चप्पे-चप्पे पर नजर, यूपी के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस ने शहरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। इस दौरान संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रहेगी। इसके अलावा पुलिस ने बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में टीम के साथ गश्त की। साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। चप्पे-चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस टीम ने बाजारों, मॉल, बस स्टैंड, होटलों समेत अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त की। इस दौरान पुलिस टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की। साथ ही शहर के होटलों में रुके लोगों के बारे में जानकारी जुटाई।

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की। सुरक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस टीम गश्त पर रहेगी। इस दौरान जनता से अपील है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दी।

ट्रेनों को लेकर रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेल प्रशासन ने कई शहरों के स्टेशनों पर हाई अलर्ट कर दिया है। आरपीएफ, जीआरपी जवानों के अवकाश पर पाबंदी लगाई गई है। आरपीएफ टीम ने खोजी कुत्ते के साथ स्टेशनों का चप्पा-चप्पा खंगाला। पार्सलघर, पार्किंग, टिकटघर के अलावा प्लेटफार्मों और वीआईपी ट्रेनों के कूपों की तलाशी खोजी कुत्ते से कराई गई। पार्किंग ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि चौबीस घंटे से अधिक समय को खड़ी होने वाली कारों और दोपहिया संचालक की आईडी फोटो प्रति जरूर लें।