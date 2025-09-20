अभियुक्तों, मुखबिरों, गवाहों की जाति वाले कॉलम हटाएं; इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आधिकारिक फॉर्मों से अभियुक्तों, मुखबिरों, गवाहों की जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टियों को हटाने का आदेश दिया है। कहा कि यह प्रथा संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब तस्करी से जुड़े एक आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर और जब्ती मेमो में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने की प्रथा को तत्काल समाप्त करने को कहा है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने अपने विस्तृत निर्णय में इस प्रथा को कानूनी भ्रांति और पहचान की प्रोफाइलिंग बताते हुए कहा कि यह संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है और भारत में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अपनी पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आधिकारिक फॉर्मों से अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रवीण छेत्री नामक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने खिलाफ शराब तस्करी के मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले की एफआईआर और ज़ब्ती मेमो में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने पर कड़ी आपत्ति जताई। इस प्रथा के लिए डीजीपी के तर्कों की आलोचना की और जाति-आधारित पहचान से होने वाले मनोवैज्ञानिक व सामाजिक नुकसान पर दूरगामी टिप्पणियां की।

जहां अंतिम घटना वहां की अदालत करेगी सुनवाई वही एक अन्य आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा कानून के तहत कई घटनाओं में से अंतिम घटना स्थल के मजिस्ट्रेट को शिकायत की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। इसी के साथ कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून की धारा 12 की अर्जी पर पत्नी बच्चों को रिहायशी आवास देने या नौ हजार रुपये हर माह गुजारा व चार लाख रुपये एकमुश्त देने के बरेली के सिविल जज के आदेश को सही करार दिया है। कोर्ट ने अपर सत्र न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सिविल जज को पत्नी की शिकायत सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। कोर्ट ने केवल क्षेत्राधिकार का मुद्दा तय किया और पक्षकारों को मजिस्ट्रेट अदालत में अन्य मुद्दे उठाने की छूट दी है।