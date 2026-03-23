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यूपी के इस जिले में धर्मांतरण की कोशिश का भंडाफोड़, इलाज-कर्जमाफी का लालच देते 4 गिरफ्तार

Mar 23, 2026 02:57 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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विलसन की मदद से लोगों को झांसा दिया जा रहा था। उनके पास से धार्मिक पुस्तकें, कुछ सामग्री, फोटो, पुरानी डायरी जिसपर हिंदी अंग्रेजी में कई तंत्रों का उल्लेख के साथ एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में प्रार्थना सभा में कई लोगों को धर्मांतरण के लिए बुलाया गया था।

यूपी के इस जिले में धर्मांतरण की कोशिश का भंडाफोड़, इलाज-कर्जमाफी का लालच देते 4 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गुलरिहा इलाके के एक मकान में रविवार को बीमारी और कर्ज माफी का प्रलोभन देकर धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। मकान में आयोजित प्रार्थना सभा में कई लोगों को धर्मांतरण के लिए बुलाया था। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुशीनगर निवासी मां-बेटे समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विश्व हिन्दू परिषद शीतल मिश्रा की ओर से आई तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शुरुआती जांच में पता चला है कि बिहार के रहने वाले विलसन की मदद से लोगों को झांसा दिया जा रहा था। उनके पास से धार्मिक पुस्तकें, कुछ सामग्री, फोटो, पुरानी डायरी जिसपर हिंदी अंग्रेजी में कई तंत्रों का उल्लेख के साथ एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुशीनगर के रामकौला निवासी रीता देवी, उनकी बेटी अमित सिंह, सरहरी निवासी विक्की साहनी और पीपीगंज के कन्हैया यादव के रूप में हुई।

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दरअसल, कुशीनगर की रहने वाली रीता देवी ने समूह से 50 हजार रुपये कर्ज लिया था, लेकिन वह बढ़कर लाख में पहुंच गया था। विक्की साहनी ने बिहार के व्यक्ति से मिलकर उसका कर्ज माफ करा दिया था। इसके बाद एक युवक के पथरी का इलाज का झांसा दिया गया था। इसके बाद लोग उसके झांसे में आ गए थे। आरोप है कि रविवार को एक घर में कुछ लोग इलाज के नाम पर महिलाओं को धर्मांतरण के लिए उकसा रहे थे। उन्हें धर्म परिवर्तन करने की सलाह दे रहे थे। इसके लिए घर में प्रार्थना चल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया।

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50 से अधिक लोगों को धर्मांतरण के लिए दे रहे थे प्रलोभन

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुलरिहा इलाके के तीन से चार लोग करीब 50 लोगों को झांसा दे रहे थे। यह लोग इलाज और दवा का प्रलोभन देकर 50 से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रचे थे। बताया जा रहा है कि प्रार्थना सभा में ही पाठ पढ़ाकर लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन समय से पुलिस पहुंचने की वजह से भंडाफोड़ हो गया।

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क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के गोरखनाथ सर्किल के सीओ रवि सिंह ने बताया कि गुलरिहा इलाके में धर्मांतरण कराने की कोशिश में चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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