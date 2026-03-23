यूपी के इस जिले में धर्मांतरण की कोशिश का भंडाफोड़, इलाज-कर्जमाफी का लालच देते 4 गिरफ्तार

विलसन की मदद से लोगों को झांसा दिया जा रहा था। उनके पास से धार्मिक पुस्तकें, कुछ सामग्री, फोटो, पुरानी डायरी जिसपर हिंदी अंग्रेजी में कई तंत्रों का उल्लेख के साथ एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में प्रार्थना सभा में कई लोगों को धर्मांतरण के लिए बुलाया गया था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गुलरिहा इलाके के एक मकान में रविवार को बीमारी और कर्ज माफी का प्रलोभन देकर धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। मकान में आयोजित प्रार्थना सभा में कई लोगों को धर्मांतरण के लिए बुलाया था। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुशीनगर निवासी मां-बेटे समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विश्व हिन्दू परिषद शीतल मिश्रा की ओर से आई तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शुरुआती जांच में पता चला है कि बिहार के रहने वाले विलसन की मदद से लोगों को झांसा दिया जा रहा था। उनके पास से धार्मिक पुस्तकें, कुछ सामग्री, फोटो, पुरानी डायरी जिसपर हिंदी अंग्रेजी में कई तंत्रों का उल्लेख के साथ एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुशीनगर के रामकौला निवासी रीता देवी, उनकी बेटी अमित सिंह, सरहरी निवासी विक्की साहनी और पीपीगंज के कन्हैया यादव के रूप में हुई।

दरअसल, कुशीनगर की रहने वाली रीता देवी ने समूह से 50 हजार रुपये कर्ज लिया था, लेकिन वह बढ़कर लाख में पहुंच गया था। विक्की साहनी ने बिहार के व्यक्ति से मिलकर उसका कर्ज माफ करा दिया था। इसके बाद एक युवक के पथरी का इलाज का झांसा दिया गया था। इसके बाद लोग उसके झांसे में आ गए थे। आरोप है कि रविवार को एक घर में कुछ लोग इलाज के नाम पर महिलाओं को धर्मांतरण के लिए उकसा रहे थे। उन्हें धर्म परिवर्तन करने की सलाह दे रहे थे। इसके लिए घर में प्रार्थना चल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया।

50 से अधिक लोगों को धर्मांतरण के लिए दे रहे थे प्रलोभन पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुलरिहा इलाके के तीन से चार लोग करीब 50 लोगों को झांसा दे रहे थे। यह लोग इलाज और दवा का प्रलोभन देकर 50 से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रचे थे। बताया जा रहा है कि प्रार्थना सभा में ही पाठ पढ़ाकर लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन समय से पुलिस पहुंचने की वजह से भंडाफोड़ हो गया।