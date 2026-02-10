Hindustan Hindi News
महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को हाई कोर्ट से राहत, इस आदेश पर रोक; सरकार से जवाब तलब

मणिलाल ने याचिका दाखिल कर विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ द्वारा जारी संज्ञान आदेश और सम्मन आदेश को चुनौती दी है। कहा गया है कि याची को सिर्फ परेशान करने की नियत से झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अदालत ने बिना केस के तथ्यों पर विचार किए सम्मन आदेश जारी किया है।

Feb 10, 2026 09:54 pm ISTAjay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही और सम्मन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में तलब जवाब किया है। याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी सुनवाई कर रहे हैं।

मणिलाल ने याचिका दाखिल कर विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ द्वारा जारी संज्ञान आदेश और सम्मन आदेश को चुनौती दी है। कहा गया कि याची को सिर्फ परेशान करने की नियत से झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अदालत ने बिना केस के तथ्यों पर विचार किए सम्मन आदेश जारी किया है। आईपीसी की धारा 172/188 में दर्ज़ मामले में कोई न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि लिखित शिकायत किसी लोक प्राधिकारी अथवा संबंधित के उच्च अधिकारी द्वारा न की गई हो। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक के लिए मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाई है।

ये भी पढ़ें:IPS लिस्‍ट से भी हटा पाटीदार का नाम, UP कैडर में बचे बैच के 15 अफसर

पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ महोबा के क्रसर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। आठ सितंबर 2020 को इंद्रकांत को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई थी। इससे पहले उसने वीडियो जारी कर पाटीदार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद इंद्रकांत के भाई ने पाटीदार, तत्कालीन इंस्पेक्टर कबरई देवेंद्र और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज़ कराया था। भ्रष्टाचार के मामले में 22 जुलाई 2021 को पाटीदार के खिलाफ महोबा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:लखनऊ जेल में बंद IPS मणिलाल पाटीदार को गृह मंत्रालय ने किया बर्खास्त

मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व एसपी काफी समय तक फरार रहे थे। इस दौरान राज्य सरकार ने उन पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। 2022 में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। 2022 में ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद यूपी सरकार ने मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त कर दिया था। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में पाटीदार को नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

