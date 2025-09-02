Relief to exporters amid tariff war gift 882 crore Yogi cabinet approves new export policy टैरिफ वार के बीच निर्यातकों को राहत, 882 करोड़ की सौगात, नई निर्यात नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताTue, 2 Sep 2025 10:25 PM
टैरिफ वार के बीच निर्यातकों को राहत, 882 करोड़ की सौगात, नई निर्यात नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी

टैरिफ वार के बीच यूपी सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए अपनी नई निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत निर्यातकों को 882 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकार पांच साल में निर्यात को 50 अरब डालर तक पहुंचाएगी। यही नहीं निर्यातकों की तादाद में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। सेवा क्षेत्र के प्रमुख हब के तौर पर उभर रहे गौतमबुद्धनगर में एक सर्विस ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (एसटीएफसी) की स्थापना होगी। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूर उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 यह प्रावधान किए गए हैं।

सेवा क्षेत्र के लिए विकास विपणन सहायता

यूपी पहला राज्य है, जिसने सेवा क्षेत्र के निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता की नई योजना प्रस्तावित की है। इसमें पात्र निर्यातक इकाइयों को विदेशी मेले में प्रतिभाग पर स्टॉल किराये पर व्यय धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम दो लाख रुपये एवं व्यक्ति के लिए इकोनॉमी क्लास में की गई यात्रा पर हुए व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम एक लाख रुपये तक वित्तीय सहायता अनमुन्य की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घरेलू मेले में जाने पर स्टॉल किराये पर किये गये व्यय का 75 प्रतिशत व इकोनॉमी क्लास के एयर फेयर का 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र माईस (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एक्जीबिशन्स) आयोजकों को प्रति विदेशी प्रतिभागी 7,000 या 6 लाख रुपये प्रति कार्यक्रम दिए जाएंगे। एक करोड़ रुपये कम सालाना निर्यात वाले छोटे निर्यातकों को गेटवे पोर्ट तक भेजे गए कंटेनर लोड से कम शिपमेंट्स के लिए भी निर्यातक इकाई को वित्तीय सहायता मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर लिस्टिंग शुल्क पर (विशेष रूप से वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, सेलर फीस, रेफरल फीस, क्लोसिंग फीस, शिपिंग फीस, गोदाम फीस, लॉजिस्टिक्स फीस, और सब्सक्रिप्शन फीस) 75 प्रतिशत, अधिकतम तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति मिलेगा। डाक घर निर्यात केंद्र सहायता योजना डाक घर निर्यात केंद्रों के माध्यम से माल भेजने वाले निर्यातकों को पोस्टेज शुल्क का 75 प्रतिशत मिलेगा।

खास बातें

  • निर्यातक इकाइयों को वर्ष दर वर्ष निर्यात वृद्धि पर एक प्रतिशत का पुरस्कार।
  • प्रति निर्यातक अधिकतम रुपये 20 लाख प्रति वर्ष तक सहायता देय।
  • निर्यातक इकाइयों को भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम को सालाना भुगतान की गई प्रीमियम धनराशि का 30 प्रतिशत
  • निर्यात-उन्मुख विशिष्ट प्रोत्साहन के तहत निवेशकों को निर्यात अवसंरचना स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी।
  • आईआईटी, आईआईएम. संस्थानों में मार्केट रिसर्च चेयर की स्थापना।
  • उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए नीति के अन्तर्गत रुपये 10 करोड़ का डेडिकेटेड फंड बनेगा।
  • निर्यात प्रधान जनपदों में मर्चेन्डाइज्ड ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना होगी। इस पर 7.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यह मिलेंगे वित्तीय प्रोत्साहन

विदेशों में मेला प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए स्थल व यात्रा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 75 -75 प्रतिशत व अधिकतम सवा तीन लाख रुपये मिलेंगे। नमूना श्रेणी के लिए 75 प्रतिशत हब, बेबसाइट निर्माण श्रेणी में 75 प्रतिशत मिलेगा। गुणवत्ता नियंत्रण सहायता के लिए कुल लागत का 75 प्रतिशत मिलेगा। विदेशी मेला प्रदर्शिनयों एवं बायर्स मीट में शामिल होने के लिए कुल खर्च का 75 प्रतिशत मिलेगा। गेटवे पोर्ट तक निर्यात के लिए भेजे गए माल भाड़े के रूप में 20 फीट कंटेनर पर 20 हजार रुपये तथा 40 फीट कंटेनर पर 40 हजार रुपये मिलेंगे। एक निर्यातक को एक साल में अधिकतम 30 लाख का अनुदान मिलेगा। वायुयान भाड़ा योजना में निर्यातक को किए गए खर्च का 30 प्रतिशत या 150 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी कम हो) की दर से 10 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलेगी।

Yogi Cabinet UP Sarkar Up Latest News अन्य..
