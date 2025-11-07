सपा विधायक जाहिद बेग की बीवी को राहत, HC ने रद्द की बंधुआ मजदूरी कराने के मुकदमे की कार्यवाही

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में, न तो कोई सबूत है और न ही आरोप है कि याची ने पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया था और इसलिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध भी याची के खिलाफ नहीं बनता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की बीवी सीमा बेग के खिलाफ चल रहे आपराधिक कार्यवाही और आरोप पत्र को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोई आरोप नहीं है कि पीड़ितों को याची ने बंधक बनाकर रखा था और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि याची ने उनकी कमाई को रोक रखा था या उनकी कमाई का उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए किया था। इसलिए प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 79 के तहत भी अपराध याची के खिलाफ नहीं बनता है।

2024 में विधायक और उनकी बीवी पर दर्ज हुई थी एफआईआर आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही इस आरोप पर शुरू की गई थी कि याची और उसके शौहर जाहिद जमाल बेग ने एक नाबालिग लड़की से बिना पैसे दिए काम करवाया। जिसके लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (निषेध) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार 13 सितंबर 2024 को भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग और उनकी बीवी सीमा बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था। इस घटना की जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि एक अन्य नाबालिग लड़की उनके घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। इस पर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया।