सपा विधायक जाहिद बेग की बीवी को राहत, HC ने रद्द की बंधुआ मजदूरी कराने के मुकदमे की कार्यवाही

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में, न तो कोई सबूत है और न ही आरोप है कि याची ने पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया था और इसलिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध भी याची के खिलाफ नहीं बनता है।

Fri, 7 Nov 2025 11:29 PMDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की बीवी सीमा बेग के खिलाफ चल रहे आपराधिक कार्यवाही और आरोप पत्र को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोई आरोप नहीं है कि पीड़ितों को याची ने बंधक बनाकर रखा था और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि याची ने उनकी कमाई को रोक रखा था या उनकी कमाई का उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए किया था। इसलिए प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 79 के तहत भी अपराध याची के खिलाफ नहीं बनता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में, न तो कोई सबूत है और न ही आरोप है कि याची ने पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया था और इसलिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध भी याची के खिलाफ नहीं बनता है। स्पष्ट है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 143, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 73 और बंधुआ मजदूरी अधिनियम की धारा 4/6 के तहत अपराध याची के खिलाफ नहीं बनता है।

2024 में विधायक और उनकी बीवी पर दर्ज हुई थी एफआईआर

आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही इस आरोप पर शुरू की गई थी कि याची और उसके शौहर जाहिद जमाल बेग ने एक नाबालिग लड़की से बिना पैसे दिए काम करवाया। जिसके लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (निषेध) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार 13 सितंबर 2024 को भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग और उनकी बीवी सीमा बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था। इस घटना की जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि एक अन्य नाबालिग लड़की उनके घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। इस पर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया।

विधायक के घर में काम करती थी लड़की

घर से बरामद लड़की ने बताया कि वह दो साल से विधायक के घर में काम कर रही थी और मृत पाई गई लड़की भी उसके साथ ही काम करती थी। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के आरोप में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्रवाई रद्द करने की मांग करते हुए सीमा बेग ने यह याचिका दाखिल की। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व जीशान अजहर का कहना था कि बरामद किशोरी घरेलू नौकरानी का कार्य करती थी। उसे मासिक वेतन दिया जाता था। उसके कपड़े, रहने व खाने का पूरा इंतजाम था। वह अपनी इच्छानुसार अपने घर आती जाती थी। उसपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। न ही कोई शोषण किया जाता था। उसके माता-पिता ने भी इस संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की। वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि किशोरी को सिर्फ एक हजार रुपये दिया जाता था। इतने कम रुपये देकर काम कराना बेगारी है और यह शोषण है। अन्य कई दलीलें दीं। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।कोर्ट ने शुक्रवार अपने फैसले में सीमा बेग की याचिका स्वीकार कर ली और मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
