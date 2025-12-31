यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, ओटीएस छूट की डेट बढ़ी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। ओटीएस छूट की डेट बढ़ा दी गई है। पहला चरण अब 3 जनवरी तक लागू रहेगा। यह चरण बुधवार को समाप्त हो रहा था

यूपी में बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) का पहला चरण अब 3 जनवरी तक लागू रहेगा। यह चरण बुधवार को समाप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि 3 जनवरी तक पंजीकरण करवाने या बकाया जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस के पहले चरण का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में बकाया पर लगे पूरे ब्याज की माफी के साथ बकाया मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में अब तक तकरीबन 27 लाख उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करवाए हैं। इनके द्वारा करीब 2900 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। पहला चरण 1 दिसंबर से लागू हुआ था। योजना के दूसरे और तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ पहले की अपेक्षा कम होगा। आशीष गोयल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों निर्देश दिया कि सभी बकायेदारों से संपर्क करें और योजना का लाभ बताकर इसमें शामिल करें। जिला प्रशासन, फिनटेक और अन्य सभी माध्यमों का उपयोग करें। जहां ज्यादा बकायेदार हैं, वहां के लिए विशेष रणनीति बनाएं। जरूरत के मुताबिक कैंप लगाएं। जिन अधिकारियों के क्षेत्रों में योजना में अच्छा काम नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा कर ओटीएस का दायरा बढ़ाएं: एके शर्मा वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) की समीक्षा करके उसका दायरा बढ़ाएं। उन्होंने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से योजना का लाभ लेने आए उपभोक्ताओं से बात की और अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्च माह के बाद एक से अधिक किस्त जमा करने वाले कुछ उपभोक्ताओं को तकनीकी कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मामलों की समीक्षा करके योजना के दायरे का विस्तार किया जाए।