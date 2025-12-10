वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर राहत, यूपी सुन्नी बोर्ड की अपील पर समय सीमा बढ़ी

संक्षेप: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी राहत मिली है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तत्काल अपील दाखिल की थी। ट्रिब्यूनल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण को लेकर बड़ी राहत भरी खबर आई है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति पंजीकरण की तय समय-सीमा 6 दिसंबर को समाप्त हो गई थी, लेकिन उस समय तक राज्य की लगभग 40 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण बाकी था। इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल की थी। ट्रिब्यूनल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। आदेश में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया गया है। अब सभी मुतवल्ली, वक्फ संस्थाएं पांच जून 2026 तक अपनी-अपनी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पूरा कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारुकी ने कहा कि हम वक्फ ट्रिब्यूनल का आभार व्यक्त करते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील पर वक्फ पंजीकरण के लिए छह माह का समय दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ के मुतवल्ली और संस्थाएं उम्मीद पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर रहीं हैं। तकनीकी चुनौतियों, दस्तावेजों का संकलन के कारण तय समय में वक्फ सम्पत्तियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण बोर्ड ने वक्फ ट्रिब्यूनल से समय विस्तार की मांग की थी। जिसे मान लिया गया।

सुन्नी वक्फ की 1 लाख 24 हजार वक्फ सम्पत्तियों में से लगभग 79,198 वक्फ सम्पत्तियों का विवरण छह दिसम्बर तक पोर्टल पर दर्ज किया जा सका था। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाए जाने पर इमाा ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि खुशी है कि उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील पर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख में 6 महीने का विस्तार दे दिया है। मौलाना ने सभी वक्फ के मुतवल्लियों से अपील की कि वे इस अवधि में अपने बचे हुए वक्फ का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लें।