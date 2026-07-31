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यात्रियों के लिए राहत: लखनऊ अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए एमएसटी सुविधा कल से

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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बस यात्रियों के लिए राहत की खबर है। लखनऊ अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए एमएसटी सुविधा कल से शुरू हो जाएगी। जहां एक माह तक की यात्रा के एवज पर 18 दिनों का किराया चुकाकर एमएसटी का लाभ उठा सकते है।

यात्रियों के लिए राहत: लखनऊ अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए एमएसटी सुविधा कल से
लखनऊ अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए एमएसटी सुविधा कल से शुरू होगी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में दैनिक यात्रियों के लिए राहत की खबर हैं। एक अगस्त से अवध बस स्टेशन से एमएसटी की सुविधा शुरू की जा रही हैं। अभी तक एमएसटी कैसरबाग बस अड्डे से बनती थी। अब अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए मासिक सिजनल टिकट जारी होगा। जहां एक माह तक की यात्रा के एवज पर 18 दिनों का किराया चुकाकर एमएसटी का लाभ उठा सकते है।

दैनिक यात्री अवध बस स्टेशन से बाराबंकी, अयोध्या रोड और बहराइच रोड के लिए एमएसटी बनेगी। पहली बार एमएसटी बनवाने पर 50 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। अवध बस अड्डे पर एमएसटी का काउंटर सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुला रहेगा। जहां यात्री जरूरी दस्तावेज देकर एक माह के लिए एमएसटी स्मार्ट कार्ड में बनवा सकेंगे।

अवध बस अड्डे से बनने वाली एमएसटी की दरें-

बाराबंकी-1044, न्यू बाराबंकी-1296, मसौली-1944, रामनगर-2772, घाघराघाट-3240, जरवल रोड-3492, गणेशपुर-3024, जरवल कस्बा-3888, कैसरगंज-4428, कुंडासर-4932, करनैलगंज-4464, सागर-1368, अहमदपुर टोल प्लाजा-2412, भिटरिया-3276, मवई-3780, भेलसर-4464 के लिए एमएसटी जारी होगी।

एमएसटी बनवाने के लिए यह प्रपत्र लाना होगा

-छात्र है तो स्कूल फीस का प्रमाण और हाईस्कूल की मार्कशीट

-आधार कार्ड, एक फोटो, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर जरूरी

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30 दिनों की एमएसटी पर 12 दिन फ्री यात्रा

क्षेत्रीय प्रबंधक विमल रा जन ने बताया कि एमएसटी काउंटर सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक खुलेगा। खास बात यह होगी 30 दिनों तक बस से सफर करने के एवज में 18 दिनों का किराया चुकाना होगा। हर माह एमएसटी के जरिए 12 दिनों तक फ्री यात्रा का लाभ उठा सकते है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर बसों की सेवा दोपहर में भी

वहीं लखनऊ-कानपुर वाया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। गत 27 जुलाई को आलमबाग से कानपुर वाया एक्सप्रेसवे के रास्ते सुबह सात बजे और सात बजे दो बस सेवाएं शुरू होने के बाद एक जोड़ी बसों की सेवाएं दोपहर से भी शुरू की गई। बसों की समय सारणी आलमबाग बस टर्मिनल पर दोपहर दो बजे और तीन बजे कानपुर एक्सप्रेसवे के रास्ते रवाना होगी। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि हैदरगंढ डिपो की दो बसों का और संचालन लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर दोपहर से शुरू किया गया है। यह बस आलमबाग से अयोध्या धाम से कानपुर एक्सप्रेसवे वाया लखनऊ के बीच संचालित की जाएगी। जोकि आलमबाग बस टर्मिनल से दोपहर दो व तीन बजे दो सेवाएं रोज रवाना होगी। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर छह कट दिए गए हैं। जहां से चढ़ और उतर सकते है। प्रति यात्री बस का किराया 151 रुपये के बजाए 152 रुपये देना होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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