वाराणसी-लखनऊ एक्सप्रेस समेत इन 3 ट्रेनों का 3 नया स्टापेज, यात्रियों के लिए राहत

वाराणसी-लखनऊ एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों का 3 नया स्टापेज किया गया है। लखनऊ से जाने वाली तीन ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव तीन स्टेशनों पर दिया है। इसमें से दो ट्रेनें 26 और एक 27 जून से नए स्टेशनों पर रुकने लगेंगी।

वाराणसी-लखनऊ-वाराणसी के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर हैं। रेलवे ने तीन वाराणसी-लखनऊ एक्सप्रेस समेत तीन ट्रेनों का तीन नए स्टेशनों पर स्टापेज बढ़ा दिया है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने लखनऊ से जाने वाली तीन ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव तीन स्टेशनों पर दिया है। इसमें से दो ट्रेनें 26 और एक 27 जून से नए स्टेशनों पर रुकने लगेंगी।

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार ट्रेन नंबर 20401/20402 वाराणसी-लखनऊ-वाराणसी एक्सप्रेस का ठहराव सराय हरखू स्टेशन पर दिया गया है। यह ट्रेन 27 जून से वहां रुकने लगेगी। मात्र एक मिनट के लिए इसका स्टॉपेज होगा। ट्रेन नंबर 64281/64282 शिवपुर-उतरेठिया-शिवपुर हरपालगंज और ट्रेन नंबर 13239/13240 पटना-कोटा-पटना एक्सप्रेस जौनपुर सिटी पर भी रुकेगी। इन दोनों उक्त स्टेशनों पर 26 जून से रुकने लगेंगी। हरपालगंज पर एक मिनट और जौनपुर सिटी पर दो मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। सीपीआरओ के अनुसार प्रयोग के तौर पर तीनों ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है।

कामाख्या और पाटलीपुत्र एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी फेल वहीं भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच चल रही ट्रेनों के एसी फेल हो रहे हैं। ऐसे में गर्मी से उबल रहे यात्री परेशान होकर रेल सेवा को फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके चलते उमस और घुटन के बीच पसीना पोंछते हुए यात्रा करना उनकी मजबूरी हो रही है।कामाख्या एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच बी-1 के यात्री हिलाल मदनी ने रेल मंत्रालय, रेल मंत्री सहित रेल सेवा से कोच का एसी काम न करने की शिकायत की। बताया कि पूरे परिवार संग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन एसी फेल होने से सभी परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पाटलीपुत्र एक्सप्रेस के यात्री अभिषेक कुमार ने एसी कोच सी-2 में एसी फेल होने की शिकायत रेलवे से एक्स पर की। कहा कि शिकायत करने के बाद भी इसे सही नहीं किया जा रहा है। भीषण गर्मी में एसी काम न करने से पूरे कोच में उमस और घुटन है। दोनों यात्रियों की शिकायत पर रेलवे ने शीघ्र समस्या दूर करने का आश्वान दिया है।