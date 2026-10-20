थप्पड़ कांड के पीड़ित मुस्लिम छात्र को ढाई साल बाद राहत, पढ़ाई का खर्च उठाने को आगे बढ़ी सरकार
मुजफ्फरनगर के थप्पड़ कांड के पीड़ित मुस्लिम छात्र को ढाई साल बाद राहत मिलने जा रही है। पढ़ाई का खर्च उठाने को सरकार आगे बढ़ी है। इसके लिए धनराशि जारी कर दी गई है।
मुजफ्फरनगर, संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर के चर्चित थप्पड़ कांड के पीड़ित मुस्लिम छात्र को राहत मिलने जा रही है। उसकी शिक्षा, ड्रेस, पाठ्य-सामग्री और यातायात के खर्च की पूरी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शासन ने अपने हाथों में ले ली है। घटना के लगभग ढाई साल बाद सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने छात्र की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए 1.38 लाख की एकमुश्त धनराशि जारी कर दी है। इस सरकारी बजट के स्वीकृत होने से बेसिक शिक्षा विभाग, स्कूल प्रशासन को भी बड़ी राहत मिली है।
मंसूरपुर के गांव खुब्बापुर में साल 2023 में नेहा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को प्रधानाचार्या ने दूसरे छात्र से थप्पड़ लगवाए थे। इसका वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद यह प्रकरण सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ। घटना के बाद पीड़ित छात्र का दाखिला शहर के नामचीन शिक्षण संस्थान शारदेन स्कूल में तत्कालीन बीएसए शुभम शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराया था।
शुरुआती चरण में छात्र के पठन-पाठन और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्तर से वहन कर रहा था। इसके बाद छात्र की स्कूल फीस का जिम्मा सैय्यद मुर्तजा मेमोरियल ट्रस्ट ने लिया था। हालांकि, ट्रस्ट की ओर से समय पर फीस जमा न किए जाने के कारण असमंजस की स्थिति बन गई थी।
बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि शासन को पत्र भेजकर विशेष बजट की मांग की गई थी। शासन से अब 1.38 लाख की राशि सीधे मंजूर कर दी गई है, जिससे स्कूल की बची हुई फीस, नई ड्रेस, मौजे, स्टेशनरी और अन्य शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।