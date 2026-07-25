Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में मुस्लिम पक्ष को राहत, ध्वस्तीकरण और अर्थदंड पर कोर्ट ने लगाई रोक

By Dinesh Rathour
सहारनपुर
Follow us on Google News
share

यूपी के सहारनपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मस्जिद के ध्वस्तीकरण ओर अर्थदंड के मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट के ध्वस्तीकरण वाले आदेश पर रोक लगा दी है।

delhi high court on defamation
अदालत का आदेश

Saharanpur News: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण और 6.42 करोड़ रुपये के अर्थदंड के मामले में मुस्लिम पक्ष को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने नगर मजिस्ट्रेट के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अर्थदंड की वसूली पर भी स्टे दिया गया है। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था, जिस पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।

नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने जिला न्यायालय में अपील दाखिल की थी। शुक्रवार की सुनवाई में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय चौहान और अन्य अधिवक्ताओं ने करीब छह करोड़ रुपये से अधिक के अर्थदंड के मामले में जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था। साथ ही मुंसरिफ रिपोर्ट तलब करने और आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा नहीं होने की आपत्ति भी रखी थी। इसके जवाब में मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तारिक सिद्दीकी ने संबंधित कानून का हवाला देते हुए अपील की सुनवाई का अधिकार जिला न्यायालय को होने की दलील दी थी।

ये भी पढ़ें:भरण-पोषण के लिए पत्नियों से बार-बार न लिया जाए आवेदन, हाई कोर्ट का निर्देश

अयोध्या फैसले का भी दिया हवाला

उन्होंने मूल वाद में न्यायालय शुल्क शून्य होने के कारण अपील में अलग से कोर्ट फीस देय नहीं होने की बात कही। बहस में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और अयोध्या फैसले का भी हवाला दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अब ध्वस्तीकरण और अर्थदंड पर रोक लगाकर राहत दी है। अदालत के स्टे के बाद कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के खिलाफ नगर मजिस्ट्रेट के स्तर से जारी ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। इसी के साथ 6.42 करोड़ रुपये के अर्थदंड की वसूली भी रुक गई है।

बहस में इन मुद्दों पर रहा जोर

जिला न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अधिकार क्षेत्र और न्यायालय शुल्क का मुद्दा प्रमुख रहा। सरकारी पक्ष ने अपील की सुनवाई के अधिकार पर आपत्ति जताई, जबकि मस्जिद पक्ष ने संबंधित कानून का हवाला देकर जिला न्यायालय को सक्षम बताया। बहस में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और अयोध्या फैसले का भी उल्लेख हुआ।

ये भी पढ़ें:सांसद चंद्रशेखर पर जातिसूचक टिप्पणी के मामले में राहत नहीं, HC ने खारिज की अपील

मस्जिद में हुई थी हक के फैसले की दुआ

कलेक्ट्रेट मस्जिद को अवैध घोषित करने और बेदखली के 16 जुलाई के आदेश के अगले दिन 17 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में विशेष दुआ कराई गई थी। इमाम ने मस्जिद की हिफाजत और कानूनी लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए भी हिम्मत व सेहत की दुआ मांगी थी।

मजबूती से लड़ेंगे कानूनी लड़ाई : एडवोकेट तारिक

वरिष्ठ अधिवक्ता तारिक सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद पक्ष ने अदालत के सामने कानून और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा था। उन्होंने संबंधित कानून और अयोध्या फैसले का हवाला देते हुए अपील की सुनवाई जिला न्यायालय में होने का अधिकार बताया। कहा कि अदालत के स्टे से मस्जिद पक्ष को राहत मिली है और आगे की कानूनी लड़ाई भी पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी।

ये भी पढ़ें:भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर रुख स्पष्ट करे यूपी सरकार: हाई कोर्ट

पूर्व सांसद बोले, न्याय की जीत

पूर्व सांसद और सपा नेता हाजी फजलुर्रहमान ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर देशवासियों का भरोसा लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। उन्होंने मस्जिद कमेटी, मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं और कानून के दायरे में आवाज उठाने वालों को सराहा। पूर्व सांसद ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें उम्मीद है कि प्रक्रिया निष्पक्ष व संविधान के अनुरूप आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संविधान, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता कायम रखते हुए न्यायालय सभी तथ्यों पर निष्पक्ष विचार करेगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Saharanpur News Up Latest News Civil Court
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।