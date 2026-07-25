कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में मुस्लिम पक्ष को राहत, ध्वस्तीकरण और अर्थदंड पर कोर्ट ने लगाई रोक

यूपी के सहारनपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मस्जिद के ध्वस्तीकरण ओर अर्थदंड के मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट के ध्वस्तीकरण वाले आदेश पर रोक लगा दी है।

Saharanpur News: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण और 6.42 करोड़ रुपये के अर्थदंड के मामले में मुस्लिम पक्ष को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने नगर मजिस्ट्रेट के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अर्थदंड की वसूली पर भी स्टे दिया गया है। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था, जिस पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।

नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने जिला न्यायालय में अपील दाखिल की थी। शुक्रवार की सुनवाई में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय चौहान और अन्य अधिवक्ताओं ने करीब छह करोड़ रुपये से अधिक के अर्थदंड के मामले में जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था। साथ ही मुंसरिफ रिपोर्ट तलब करने और आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा नहीं होने की आपत्ति भी रखी थी। इसके जवाब में मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तारिक सिद्दीकी ने संबंधित कानून का हवाला देते हुए अपील की सुनवाई का अधिकार जिला न्यायालय को होने की दलील दी थी।

अयोध्या फैसले का भी दिया हवाला उन्होंने मूल वाद में न्यायालय शुल्क शून्य होने के कारण अपील में अलग से कोर्ट फीस देय नहीं होने की बात कही। बहस में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और अयोध्या फैसले का भी हवाला दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अब ध्वस्तीकरण और अर्थदंड पर रोक लगाकर राहत दी है। अदालत के स्टे के बाद कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के खिलाफ नगर मजिस्ट्रेट के स्तर से जारी ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। इसी के साथ 6.42 करोड़ रुपये के अर्थदंड की वसूली भी रुक गई है।

बहस में इन मुद्दों पर रहा जोर जिला न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अधिकार क्षेत्र और न्यायालय शुल्क का मुद्दा प्रमुख रहा। सरकारी पक्ष ने अपील की सुनवाई के अधिकार पर आपत्ति जताई, जबकि मस्जिद पक्ष ने संबंधित कानून का हवाला देकर जिला न्यायालय को सक्षम बताया। बहस में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और अयोध्या फैसले का भी उल्लेख हुआ।

मस्जिद में हुई थी हक के फैसले की दुआ कलेक्ट्रेट मस्जिद को अवैध घोषित करने और बेदखली के 16 जुलाई के आदेश के अगले दिन 17 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में विशेष दुआ कराई गई थी। इमाम ने मस्जिद की हिफाजत और कानूनी लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए भी हिम्मत व सेहत की दुआ मांगी थी।

मजबूती से लड़ेंगे कानूनी लड़ाई : एडवोकेट तारिक वरिष्ठ अधिवक्ता तारिक सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद पक्ष ने अदालत के सामने कानून और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा था। उन्होंने संबंधित कानून और अयोध्या फैसले का हवाला देते हुए अपील की सुनवाई जिला न्यायालय में होने का अधिकार बताया। कहा कि अदालत के स्टे से मस्जिद पक्ष को राहत मिली है और आगे की कानूनी लड़ाई भी पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी।