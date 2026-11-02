‘गटर जेनरेशन’ की टिप्पणी पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को राहत, कोर्ट ने निरस्त किया रिवीजन
छात्र आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर टिप्पणी के मामले में भाजपा सांसद कंगना रनौत को बड़ी राहत मिली है। आगरा के सत्र न्यायालय ने दायर रिवीजन को निरस्त कर दिया है।
आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर टिप्पणी के मामले में भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को राहत मिली है। सत्र न्यायालय ने दायर रिवीजन को निरस्त कर दिया है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने रिवीजन को पोषणीय न पाते हुए अंगीकरण के स्तर पर ही निरस्त करने के आदेश दिए।
न्यू लॉयर्स कॉलोनी निवासी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया कि नीट समेत अन्य परीक्षाओं के बार-बार पेपर लीक से आक्रोशित देशभर के छात्रों ने कई दिनों तक जंतर-मंतर, नई दिल्ली में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया। 20 जुलाई 2026 को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सांसद कंगना रनौत ने 27 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर आंदोलनकारी छात्रों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने आंदोलनकारियों को ‘गटर जेनरेशन’ तक कह दिया। इस पर कंगना को तलब करने का आग्रह किया था। अधीनस्थ अदालत ने तीन सितंबर 26 को परिवाद खारिज कर दिया था। रमाशंकर शर्मा ने उक्त आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद का दिया हवाला
जिला जज ने रिवीजनकर्ता और डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता के तर्क सुनने के उपरांत आदेश में कथन किया कि भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) व 19 (2) के आलोक में यह प्रेक्षण किया गया है किसी सार्वजनिक विषय पर की गई कठोर, विवादास्पद अथवा अमर्यादित टिपण्णी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिक्षेत्र में आती है, उससे राजनीतिक/सामाजिक असहमति उत्पन्न हो सकती है, किंतु वह अपने आप में आपराधिक कृत्य नहीं बन जाती। मामले में परिवादी अभिकथित घटना का न तो पीड़ित है, न ही व्यथित व्यक्ति है, उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद विधिक अधिकार के अभाव से ग्रस्त है।
टिप्पणी से ठेस पहुंचना नहीं माना जा सकता
न्यायालय ने आदेश में कहा कि रिवीजनकर्ता द्वारा अपने पुत्र का हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र की प्रति दाखिल की गई। जिसके अनुसार रिवीजनकर्ता का पुत्र अभिकथित टिप्पणी के समय अवयस्क था। उसके द्वारा नीट की परीक्षा में शामिल होना अथवा कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचना नही माना जा सकता।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।