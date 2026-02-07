Hindustan Hindi News
Relief for lakhs of devotees visiting Mathura-Vrindavan; Efforts begin to tackle traffic jams and pollution
मथुरा-वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर, जाम-प्रदूषण से निजात के प्रयास शुरू

मथुरा-वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर, जाम-प्रदूषण से निजात के प्रयास शुरू

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में मथुराऔर वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। लाखों श्रद्धालुओं को जाम, धुएं और अव्यवस्थित ट्रैफिक से राहत देने के प्रयास शुरू किए कर दिए गए हैं।

Feb 07, 2026 05:27 pm IST
उत्तर प्रदेश में मथुरा-वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। इन लाखों श्रद्धालुओं को जाम, धुएं और अव्यवस्थित ट्रैफिक से राहत देने के प्रयास शुरू किए गए हैं। अधिकारियों ने व्यवस्था बनाने के लिए बैठक कर स्थलीय निरीक्षण किया।कलेक्ट्रेट सभागार में राहगीरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यशाला में बैठक में ग्रीन मोबिलिटी ज़ोन (जीएमजेड) की शुरुआत को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि यह योजना केवल यातायात सुधार की नहीं, बल्कि ब्रज की आध्यात्मिक शांति और पर्यावरणीय पवित्रता को लौटाने की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालु यहां सुकून और भक्ति की भावना लेकर आते हैं, लेकिन भीड़ और प्रदूषण उनके अनुभव को प्रभावित करता है। जीएमजेड से यह स्थिति बदलेगी। कार्यशाला में जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस विभाग और शहरी परिवहन विशेषज्ञों ने मथुरा-वृंदावन को स्वच्छ, सुविधाजनक और जाम-मुक्त बनाने की कार्ययोजना पर चर्चा की। इस दौरान नगर आयुक्त जगप्रवेश ने बताया कि वर्ष 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन, ई-बसें और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जाएगी। एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन और सख्त निगरानी से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और आईसीसीटी के विशेषज्ञों ने बताया कि बड़े शहरों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रदूषण का कारण वाहन हैं। इसी को देखते हुए मथुरा-वृंदावन में लो-एमिशन ज़ोन लागू करने की तैयारी है, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश सीमित होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मंदिरों और घाटों के आसपास अव्यवस्थित पार्किंग और निजी वाहनों की अधिक संख्या के कारण श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बांके बिहारी, प्रेम मंदिर और प्रमुख घाटों तक पैदल पहुंचना भी जोखिम भरा हो गया है। योजना के तहत शहर के बाहर विकसित पार्किंग स्थलों से मंदिरों और होटलों तक ई-रिक्शा और धार्मिक बस सेवा चलाई जाएगी, ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल सके।

विशेषज्ञों ने बताया कि मथुरा-वृंदावन की कई सड़कें और अंडरपास 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो भारी वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। इसके कारण जाम की समस्या बनी रहती है और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी लगभग नदारद हैं। ग्रीन मोबिलिटी ज़ोन के तहत फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर छायादार और सुरक्षित बनाया जाएगा।

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

