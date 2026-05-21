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खुद को भगवान न बताएं वाले बयान पर गौतम खट्टर को राहत, हाईकोर्ट ने यूट्यूबर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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यू ट्यूबर गौतम खट्टर को अपने विवादित बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ा दी है।

खुद को भगवान न बताएं वाले बयान पर गौतम खट्टर को राहत, हाईकोर्ट ने यूट्यूबर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

Allahabad Highcourt Order: यू ट्यूबर गौतम खट्टर को अपने विवादित बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ा दी है। गौतम खट्टर पर ‘श्री करौली शंकर महादेव बाबा’ उर्फ ‘करौली सरकार’ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

गौतम खट्टर के खिलाफ कानपुर निवासी प्रियंका द्विवेदी ने एफआईआर दर्ज कराई है। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खट्टर, जो स्वयं को सनातन महासंघ का संस्थापक बताते हैं, ने सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ और घृणास्पद संदेश फैलाए। एफआईआर के अनुसार, खट्टर ने श्री करौली शंकर दास महाराज के महामंडलेश्वर पदाभिषेक से जुड़ा एक वीडियो साझा किया और कथित रूप से उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कीं, जिससे अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

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शिकायत में यह भी आरोप है कि खट्टर ने हिंदू परंपरा में बच्चों का नाम राम, श्याम और शिव जैसे देवी-देवताओं के नाम पर रखने की प्रथा की आलोचना की तथा कहा कि जो लोग स्वयं को भगवान की तरह प्रस्तुत करते हैं, उन्हें “चौराहे पर जूतों से पीटना चाहिए।” इन आरोपों के आधार पर कानपुर पुलिस ने गौतम खट्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। गौतम खट्टर की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट में दलील दी कि कथित भाषण का आशय केवल इतना था कि कोई व्यक्ति स्वयं को भगवान के रूप में प्रस्तुत न करे।

उन्होंने कहा कि यह महज एक राय की अभिव्यक्ति है और किसी भी कानून के तहत अपराध नहीं बनता। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे यह साबित हो कि खट्टर की मंशा जानबूझकर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की थी। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि खट्टर के बयान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संरक्षित हैं। इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि वैमनस्य फैलाने से संबंधित अपराध लागू करने के लिए कम से कम दो अलग-अलग समुदायों या समूहों का होना आवश्यक है, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं है जिससे शांति व्यवस्था भंग होने या समुदायों के बीच दुश्मनी फैलने का आरोप सिद्ध हो सके।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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