आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो पैन कार्ड मामले में सजा सस्पेंड

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दोरान दो पैन कार्ड मामले में सजा को सस्पेंड कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है।। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने सजा को भी सस्पेंड कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दोनों की अलग-अलग आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर गुरुवार को दिया है। हालांकि कानूनी जानकार बताते है कि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह यह है कि उन पर भी कई मुकदमे हैं।

कोर्ट ने गत 15 अक्टूबर को सजा निलंबन की अर्जियों पर, आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद को सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष मालवीय ने बहस की थी।

एडवोकेट शाश्वत आनंद के अनुसार आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। अभियोजन का आरोप था कि दोनों ने अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड को प्राप्त कर उनका इस्तेमाल किया था।आरोपों में चुनावी नामांकन पत्रों में दूसरे पैन कार्ड के इस्तेमाल का पहलू भी शामिल है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों, अपनी दोषसिद्धि और सजा को आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है।