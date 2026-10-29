आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो पैन कार्ड मामले में सजा सस्पेंड
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दोरान दो पैन कार्ड मामले में सजा को सस्पेंड कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है।। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने सजा को भी सस्पेंड कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दोनों की अलग-अलग आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर गुरुवार को दिया है। हालांकि कानूनी जानकार बताते है कि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह यह है कि उन पर भी कई मुकदमे हैं।
कोर्ट ने गत 15 अक्टूबर को सजा निलंबन की अर्जियों पर, आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद को सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष मालवीय ने बहस की थी।
एडवोकेट शाश्वत आनंद के अनुसार आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। अभियोजन का आरोप था कि दोनों ने अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड को प्राप्त कर उनका इस्तेमाल किया था।आरोपों में चुनावी नामांकन पत्रों में दूसरे पैन कार्ड के इस्तेमाल का पहलू भी शामिल है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों, अपनी दोषसिद्धि और सजा को आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला पूरा कथित तौर पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड को बनवाने और उसके इस्तेमाल से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपों में चुनावी नामांकन पत्रों में दूसरे पैन कार्ड का उपयोग किए जाने का मामला भी शामिल है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा हुई थी। जिससे असंतुष्ट अभियोजन पक्ष ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़वाने के लिए की गई अपील पर आजम को पहले सुनाई गई सात साल की सजा को दस साल कर दिया। जबकि, पचास हजार जुर्माने को बढ़ाकर पांच लाख कर दिया हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा को बरकरार रखते हुए केवल जुर्माना धनराशि को बढ़ाया है। उनकी जुर्माने की धनराशि पचास हजार से 3.5 लाख कर दी। इसके बाद इस मामले को आजम और उनके बेटे की ओर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
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