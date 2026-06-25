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गंगा में नाव पर शराब और नॉनवेज पार्टी मामले में अरेस्ट 5 आरोपियों को कोर्ट से राहत, मिली जमानत

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के वाराणसी में गंगा में नाव पर शराब और नॉनवेज पार्टी मामले में अरेस्ट 5 आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली है। गिरफ्तार पांच लोगों को अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपियों को मंगलवार को रिहा कर दिया गया।

गंगा में नाव पर शराब और नॉनवेज पार्टी मामले में अरेस्ट 5 आरोपियों को कोर्ट से राहत, मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर कथित रूप से शराब पीने और नॉनवेज पार्टी करने वाले आराेपियों की कोर्ट से राहत मिली है। गिरफ्तार पांच आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपियों को मंगलवार को रिहा कर दिया गया। उनके वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त की अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20 हजार रुपये की दो-दो जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने के बाद रिहाई का आदेश दिया।

जमानत पाने वाले आरोपियों की पहचान रामनगर क्षेत्र के सूजाबाद पड़ाव निवासी दीपक कुमार, नाविक अजय साहनी, डोमरी निवासी अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद तथा सूजाबाद बंधा रोड निवासी राहुल सहनी के रूप में हुई है। मामला सोमवार शाम उस समय चर्चा में आया था, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में गंगा नदी के बीच एक नाव पर कुछ लोग कथित तौर पर बीयर पीते और मांसाहारी भोजन करते दिखे थे।

वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इसमें शामिल लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही संबंधित नाव को भी जब्त कर लिया गया। दशाश्वमेध क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया था कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया था। आरोपियों की उम्र 25 से 32 वर्ष के बीच बताई गई है और उन्हें 23 जून को गिरफ्तार किया गया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

गौरतलब है कि इस वर्ष मार्च में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। 16 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों को गंगा नदी में नाव पर बिरयानी खाते हुए दिखाया गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अगले दिन 14 युवकों को गिरफ्तार किया था। बाद में उन आरोपियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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