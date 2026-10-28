यूपी के 3.82 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत, दोहरी जांच के बाद ही आएगा बिजली बिल; नहीं होंगी गड़बड़ियां
यूपी के 3.82 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। दो चरणों में जांच के बाद ही उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाएंगे। एक नवंबर से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इससे गड़बड़ियां नहीं होंगी।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश के 3.82 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल मिलें, इसके लिए दो चरणों में जांच के बाद ही उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाएंगे। एक नवंबर से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। दो बार बिल चेक होने के बाद उसमें गड़बड़ी नहीं रह जाएंगी।
गड़बड़ बिल जारी होना एक बड़ी समस्या है। तमाम उपभोक्ताओं के बिजली बिल हर महीने गड़बड़ बन जाते हैं, जिन्हें ठीक करवाने के लिए उपभोक्ताओं को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे। गलत बिल की वजह से तमाम बार उपभोक्ता भुगतान भी नहीं करते थे, इससे पावर कॉरपोरेशन का राजस्व भी प्रभावित होता था। ऐसे में इस समस्या के निपटने के लिए दो चरणों में परीक्षण की व्यवस्था तैयार की गई है। पहले तो बिल बनाने से पहले रीडिंग की जांच होगी और उसके बाद जब रीडिंग के आधार पर बिल तैयार हो जाएगा तो उसकी भी जांच की जाएगी। इसके बाद ही उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाएंगे। पावर कॉरपोरेशन मान रहा है कि इससे गलत बिल तैयार होने की संभावनाएं कम होंगी और उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इसके अलावा तय तारीख के पहले कनेक्शन काटे जाने की समस्या भी खत्म करने के लिए भी सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं।
सही बिल से उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा : उपभोक्ता परिषद
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दो चरणों में बिल की जांच के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं में बिजली बिल के प्रति विश्वास जगेगा। अवधेश ने बताया कि ओवर बिलिंग समेत तमाम उपभोक्ता मसलों पर उनकी ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष रणवीर प्रसाद से बात हुई। मीटर रीडिंग मिलने के बाद पहले प्री-ऑडिट और फिर बिल तैयार होने के बाद उपभोक्ताओं को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गड़बड़ बिल आने से उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है।
नवंबर के बिजली बिल में नौ फीसदी की छूट देने की तैयारी
वहीं दीपावली के अवसर पर बिजली उपभोक्ताओंको दोगुनी राहत मिलने जा रही है यानि, त्योहार सीजन में पूरी बिजली तो मिल ही रही है, बिल में भी 9 प्रतिशत तक छूट मिलने की उम्मीद है। नवंबर में मिलने वाली यह छूट अब तक की सबसे बड़ी छूट होगी। पावर कॉरपोरेशन जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान करेगा। सामान्य तौर पर त्योहारों के वक्त सरकार गांवों से लेकर शहरों तक में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश देती है। इस बार भी वियजदशमी के अवसर पर ऐसा ही आदेश जारी किया गया था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें