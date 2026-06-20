पश्चिमी यूपी में रेलवे के मेगा ब्लॉक के बीच राहत; इन 6 ट्रेनों में लगेंगे एक्सट्रा स्लीपर कोच

गर्मी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने छह ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का फैसला किया है। वहीं, बरेली यार्ड में 5 जुलाई से 3 अगस्त तक 30 दिन का ब्लॉक रहेगा। बरेली-चंदौसी और मुजफ्फरनगर-मोदीनगर रेलखंड पर मेगा ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि विभिन्न मार्गों पर संचालित छह ट्रेनों में निर्धारित अवधि के लिए एक-एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को आरक्षण में राहत मिलेगी। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04213 अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल में 28 जून और 04214 आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या कैंट में 29 जून को एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा।

इन ट्रेनो में लगेंगे अतिरिक्त स्लीपर कोच इसी प्रकार 14207 प्रतापगढ़-दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस में 27 जून से 3 जुलाई तक 14208 दिल्ली-प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस में 30 जून से 6 जुलाई तक अतिरिक्त स्लीपर कोच उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 14205 अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस में 29 जून से 5 जुलाई तक और 14206 दिल्ली-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में 28 जून से 4 जुलाई तक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा।दूसरी ओर, मुरादाबाद मंडल के बरेली स्टेशन यार्ड में लाइन संख्या 36 और 37 पर विकास एवं मरम्मत कार्य के लिए 5 जुलाई से 3 अगस्त तक 30 दिन का ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा और कुछ ट्रेनों को निर्धारित तिथियों पर निरस्त किया जाएगा।