गोवर्धन परिक्रमा पूरी करने के बाद अनंत अंबानी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बचपन से परिक्रमा करने की इच्छा थी, जो आज पूरी हुई। इस दौरान श्रीकृष्ण और गिरिराज महाराज के साथ चलने जैसा अनुभव हुआ। उन्होंने देश की खुशहाली, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और सभी जीव-जंतुओं के कल्याण की प्रार्थना की।

मथुरा, प्रमुख संवाददाता: आंखों में आस्था, मन में कृष्णभक्ति और शब्दों में भावनाओं का सैलाब। गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करने के बाद रिलायंस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी से जब पूछा गया कि इस आध्यात्मिक अनुभव से उन्हें कैसा महसूस हुआ तो वह अपने भाव रोक नहीं सके। बोले- यहां जो खुशी मिली, जो अनुभव हुआ, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बचपन से ही गोवर्धन परिक्रमा करने की इच्छा थी, जो आज पूरी हुई। ऐसा लग रहा है कि श्री गिरिराज और भगवान श्रीकृष्ण हमारे साथ चल रहे हैं। गिरिराज महाराज के चरणों में उन्होंने केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और सभी जीव-जंतुओं के लिए मंगलकामना की। बोले- अपने देश की भलाई, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए प्रार्थना की है।

अनंत अंबानी ने अपनी इस यात्रा को दादा स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी और दादी कोकिलाबेन अंबानी से जुड़ी आस्था का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि आज वह यहां अपने दादा-दादी की वजह से हैं। उनका परिवार वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। दादी, स्वर्गीय दादा, मम्मी-पापा और पूरा परिवार भगवान में गहरी आस्था रखता है। सभी हिंदुओं के लिए गिरिराज पर्वत अत्यंत पवित्र धरती है। यह श्रीनाथजी की जन्मभूमि है। भगवान श्रीकृष्ण ने इसी भूमि पर गिरिराज पर्वत को सात दिनों तक अपनी अंगुली पर धारण किया था। उन्होंने कहा कि मन में लंबे समय से इच्छा थी कि यहां आकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें और भगवान श्रीकृष्ण से अपना जुड़ाव महसूस करें। इसी भाव से यहां आए हैं।

अनंत अंबानी ने गोवर्धन परिक्रमा की श्रीकृष्ण और गिरिराज धरण के चरणों में माथा टेका और परिक्रमा की। उन्होंने अपने परिवार और पूरे रिलायंस परिवार के लिए भी प्रार्थना की। श्रीनाथजी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के सवाल पर अनंत ने कहा कि कितने किलोमीटर चलना है, इसकी चिंता नहीं होती। भगवान ने चलने को कहा है तो उन्हीं की शक्ति से चल रहे हैं। 21 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, सब उनके चरणों में है। जो भगवान चाहेंगे, जो गिरिराज महाराज और श्रीनाथजी चाहेंगे, वही होगा।

गोवर्धन में भक्ति में अलग अनुभव- अनंत अनंत ने कहा कि गोवर्धन में भक्ति का अलग ही अनुभव हो रहा है। लगता है कि यहां प्रभु मौजूद हैं। प्रभु तो रोज हमारे मन में, आपके मन में और सबके मन में होते हैं, लेकिन यहां गिरिराज धरण का नाम पुकारने से एक अलग अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है कि श्रीकृष्ण हमारे साथ चल रहे हैं। हम ही नहीं, यहां परिक्रमा कर रहे सभी लोग भावुक हैं। उन्होंने बताया कि यहां महंत और विशाल बाबा से भी बातचीत हुई है। गिरिराज धरण के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ करने का विचार है और वह इसके लिए प्रयास करेंगे।

पीएम की लंबी उम्र की कामना की- अनंत अनंत ने कहा कि परिक्रमा के दौरान उन्होंने देश की भलाई, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण की प्रार्थना की। अपने परिवार, पूरे रिलायंस परिवार और भारत के सभी जीव-जंतुओं के लिए भी मंगलकामना की है। श्रीनाथजी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ब्रजवासियों की गहरी आस्था और उनके अपार प्रेम से किए गए स्वागत को देखकर वह सचमुच भावविभोर हैं।