आसान नहीं है अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू की रिहाई, अलग-अलग जिलों में दर्ज हैं कई मुकदमे

बरेली की सेंट्रल जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डान बबलू श्रीवास्तव को सीबीआई ने भले ही कोलकाता के होटल व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में बरी कर दिया हो, लेकिन बबलू की रिहाई अभी आसान नहीं है।

बरेली, मुख्य संवाददाता। कोलकाता के होटल व्यवसायी से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है लेकिन उसकी रिहाई का रास्ता अभी भी आसान नहीं है। फिलहाल बबलू श्रीवास्तव केंद्रीय कारागार, इज्जतनगर में कस्टम कलक्टर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव 31 जनवरी 1997 से 11 जून 1999 तक नैनी जेल में बंद रहा था। इसी दौरान 14 दिसंबर 1998 को धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके मोबाइल का प्रयोग बबलू ने आपराधिक गतिविधि अंजाम दी थी। इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 24 फरवरी 1999 को मुकदमा दर्ज करते हुए धीरेंद्र श्रीवास्तव के मामले की जांच शुरू की।

2003 में बबलू पर तय हुआ था रंगदारी मांगने का आरोप धीरेंद्र श्रीवास्तव का आरोप था कि उनके द्वारा बेचदिए गए मोबाइल व सिम कार्ड का इस्तेमाल डॉन बबलू श्रीवास्तव कर रहा था। इसके जरिये वह अपने साथियों से संपर्क कर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। सीबीआई ने विवेचना के बाद आरोपी बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी जिस पर संज्ञान लेकर कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2003 को जान का भय दिखाकर रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप तय किए थे। मगर कोर्ट में सीबीआई यह तथ्य स्थापित करने में नाकाम रही और फिर पत्रावली पर विश्वसनीय साक्ष्य न पाकर बबलू श्रीवास्तव को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

प्रशासनिक आधार पर बरेली आया था अंडरवर्ल्ड डॉन निरालानगर, लाल कॉलोनी निवासी डॉन ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव ने अपने साथियों के साथ प्रयागराज में वर्ष 1993 में 24 मार्च की शाम कस्टम कलक्टर एलडी अरोड़ा की उनके घर के पास हत्या कर दी थी। इसमें बबलू पर टाडा भी लगा था। टाडा कोर्ट ने 30 सितम्बर, 2008 को डॉन बबलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 जनवरी, 2011 को बबलू की सजा को यथावत रखा था। इसी केस में 11 जून 1999 को बबलू श्रीवास्तव को नैनी जेल से प्रशासनिक आधार पर केंद्रीय कारागार, इज्जतनगर से भेजा गया था और तब से वह यहीं पर कैद है। यही वजह है कि अभी उसकी रिहाई का रास्ता आसान नहीं है।

28 में से 19 मुकदमों में दोषमुक्त अधिकारियों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ अलग-अलग शहरों में विभिन्न अपराधों से संबंधित 28 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 19 में वह दोषमुक्त हो चुका है। तीन मामलों में उसके वारंट भी निरस्त हो गए और चार मामलों में उसने जमानत करा ली है। ऐसे में उपरोक्त केस में दोषमुक्त होने पर भी उसकी रिहाई आसान नजर नहीं आती।