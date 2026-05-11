रिश्तेदारों से लेकर विरोधियों को पिटवाया; भाई के हत्यारे ने पुलिस को खूब छकाया, अब गया जेल

आगरा के अनीत यादव की हत्या में पुलिस ने उसके छोटे भाई मनीष को जेल भेज दिया है। वो बेहद शातिर है। उसने एक-एक करके अपने कई विरोधियों को पुलिस से पिटवा दिया। पुलिस ने पूछा हत्या में कौन शामिल था तो वह विरोधियों को उठवाता चला गया। जेल जाते समय भी वह तीन रिश्तेदारों के नाम बताकर गया है।

आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव बाईंपुर में अनीत यादव उर्फ गणेशी की हत्या में पुलिस ने उसके छोटे भाई मनीष को रविवार को जेल भेज दिया। मनीष बेहद शातिर है। उसने एक-एक करके अपने कई विरोधियों को पुलिस से पिटवा दिया। पुलिस ने पूछा हत्या में कौन शामिल था तो वह विरोधियों को उठवाता चला गया। छानबीन में उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले तो पुलिस ने छोड़ दिया। जेल जाते समय भी वह तीन रिश्तेदारों के नाम बताकर गया है। अनीत यादव उर्फ गणेशी सात मई की रात घर के पास पशुबाड़े में सो रहा था। आठ मई की सुबह पत्नी पिंकी बाड़े पर उसे बुलाने गई तो उसके होश उड़ गए। चारपाई उल्टी पड़ी थी। बिस्तर तक गायब थे। खून की बूंदें बाड़े के बाहर रास्ते में भी पड़ी थीं। घरवालों ने अनहोनी की आशंका जताई थी। दूसरे दिन पुलिस ने उसके छोटे भाई मनीष को पकड़ा। उसके हाथ में चोट थी। एक जगह काटे का भी निशान था।

हत्याकर भाई का पाइपलाइन में दबाया शव पूछताछ में उसने बताया कि शव गंगाजल की पाइप लाइन में दबा दिया। पुलिस ने जैसे-तैसे शव बरामद किया। पूछताछ में मनीष ने बताया कि उसने बताया कि भाई से विवाद था। मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि दो साल से बातचीत तक बंद थी। उसने आरोप लगाया कि अनीत जमीन हड़पना चाहता था। मां और दादी के साथ भी उसने अभद्रता की थी। पुलिस ने उससे पूछा कि घटना में कौन-कौन शामिल था। पहले उसने प्रेमपाल, सोनू और सोनीश के नाम बताए।

रिश्तेदारों के भी पुलिस को नाम बताए पुलिस तीनों को पकड़ लाई। उनसे पूछताछ हुई। तीनों ने खुद को निर्दोष बताया। यह देख पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की। बाद में छानबीन में पुलिस को पता चला कि तीनों की मनीष से रंजिश चल रही है। उन्हें फंसा रहा है। इसके बाद उसने दो और युवकों के नाम बताए। पुलिस ने उनको भी पीटा। पुलिस ने उससे मनीष से सख्ती की तो अपने चाचा और उनके दामादों को साथी बताने लगा।