यूपी में रिश्ते शर्मसार: तीन युवकों ने मामी और उसकी बेटी संग की हैवानियत, गैंगरेप कर बनाई वीडियो

मेरठ के परतापुर क्षेत्र के एक गांव में तीन युवकों ने अपनी मामी और उसकी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने दोनों को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले बेहोश किया और फिर वारदात को अंजाम दिया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठTue, 19 Aug 2025 08:48 PM
यूपी में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। मेरठ के परतापुर क्षेत्र के एक गांव में तीन युवकों ने अपनी मामी और उसकी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने दोनों को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले बेहोश किया और फिर वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं आरोपियों ने उनकी वीडियो भी बना ली और ब्लैकमेल कर कई दिनों तक रेप करते रहे। मंगलवार को दोनों पीड़िता थाने पहुंची और तीनों भांजों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है।

मोदीनगर निवासी एक महिला मंगलवार को परतापुर थाने पहुंची। उसने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि परतापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। कोरोना के दौरान बीमारी के चलते पति की मौत हो गई। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर अपने मायके मोदीनगर चली गई। इस बीच उसके पति के तीन भांजे उसके घर पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन देकर उसे अपने साथ घर ले आए। आरोप है कि एक दिन बड़ा भांजा शराब पीकर घर आया। इसके बाद उसने दूध में नशे की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और दुष्मर्क किया।

इस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बना ली। अब वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे आए दिन दुष्कर्म करने लगा। एक दिन उसके दोनों भाइयों ने उन्हें देख लिया। अब तीनों भाई उसके साथ दुष्कर्म करने लगे। यहीं नहीं उन्होंने उसकी बेटी के साथ भी रेप किया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपियों ने वीडियो वायरल और उसे व उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। वहीं परतापुर इंस्पेक्टर सतवीर अत्री ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। महिला व उसकी बेटी को डाक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया है।

