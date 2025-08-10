यूपी में रिश्ते शर्मसार: छह साल की सगी चचेरी बहन से दरिंदगी, खून से लथपथ हालत में छोड़ भागा तहेरा भाई

अमरोहा से रिश्तेदार शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। छह साल की मासूम को उसका तहेरा भाई उठा ले गया। दरिंदगी के बाद उसे खून से लथपथ हालत में छोड़कर फरार हो गया।

यूपी के अमरोहा से भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक नशे की हालत में छह साल की सगी चचेरी बहन को बहला-फुसलाकर खेत पर ले गया। पहले उसके साथ दरिंदगी की, बाद में खून से लथपथ हालत में खेत में छोड़कर घर आ गया। करीब चार घंटे से लापता बच्ची का कुछ पता नहीं चलने पर परिजन ग्रामीणों के साथ गांव से बाहर खेतों की तरफ पहुंचे तो पीड़िता खेत में नग्न अवस्था में बेहोश पड़ी मिली। परिजनों ने तुरंत पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर बच्ची ने सारा घटनाक्रम बता दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को घर से गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं, एसपी अमित कुमार आनंद ने भी अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना।

घटना थाना क्षेत्र के एक गांव की है। भाई को राखी बांधने के बाद शनिवार दोपहर में किसान की छह साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले सगे ताऊ का बेटा कृष्ण अपनी मासूम चचेरी बहन को बहाने से बुलाकर गांव से बाहर खेतों की ओर ले गया। नशे की हालत में वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया और दरिंदगी कर भाग गया। खून से लथपथ पीड़ित काफी देर तक नग्न हालत में खेत में बेहोश पड़ी रही। वहीं, आरोपी घर लौटकर अपने कामों में जुट गया। दूसरी तरफ शाम तक बेटी के नहीं मिलने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव में उसकी तलाश शुरू कर दी। करीब चार घंटे बाद बच्ची गांव के बाहर एक खेत में बेहोश हालात में खून से लथपथ मिली।