यूपी में रिश्ते शर्मसार: साढ़े चार साल की मासूम से चाचा ने किया रेप, खून से लथपथ मिली बच्ची

यूपी में रिश्ते शर्मसार: साढ़े चार साल की मासूम से चाचा ने किया रेप, खून से लथपथ मिली बच्ची

संक्षेप: यूपी के कानपुर में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक रिश्ते के चाचा ने बच्ची से हैवानियत कर डाली। परिवार वालों को बच्ची जब खून से लथपथ मिली तो हड़कंप मच गया।

Sat, 25 Oct 2025 10:44 PMDinesh Rathour कानपुर (घाटमपुर)
कानपुर देहात के घाटमपुर के एक गांव में चाचा-भतीजी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां साढ़े चार साल की बच्ची के साथ रिश्ते के चाचा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बेहोश होने पर आरोपित खून से लथपथ मासूम को घर के बाहर शौचालय में फेंककर भाग निकला। देर शाम पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया।घाटमपुर के एक गांव निवासी मासूम के दादा ने बताया कि भाई दूज पर बेटा अपनी पत्नी व दो साल के बेटे को लेकर सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी ससुराल गया था। उसकी साढ़े चार साल की बेटी घर पर ही थी।

शुक्रवार रात मासूम अपनी दादी के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। कुछ मीटर दूरी पर वह भी दूसरी चारपाई पर सो रहे थे। उनका छोटा बेटा (बच्ची का सगा चाचा) छत पर सो रहा था। तड़के करीब तीन बजे वह शौचालय पहुंचा तो मासूम बेहोश पड़ी मिली। पहले उसे लगा कि बच्ची शौचालय आयी होगी और शायद अधिक नींद में होने के कारण यहीं सो गई। लेकिन जब उसने मासूम को गोद में उठाया गया तो उसके नाजुक अंगों से खून बह रहा था। अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी गई। एसीपी कृष्णकांत यादव, इंस्पेक्टर धनंजय पाण्डेय मय फोर्स मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने देखा कि घर के पीछे मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है क्योंकि वहीं पर खून पड़ा था। पुलिस ने मासूम को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया, यहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि घर से करीब पांच सौ मीटर दूर एक खेत में अंडर गारमेंट पड़ा है। पुलिस ने उसे भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। ससुराल से वापस आए बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि उसके परिवार के ही अनुराग उर्फ सुलखान (बच्ची का रिश्ते का चाचा) नशे की हालत में उसकी बेटी को जबरन उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता के आरोप लगाने के बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया, बच्ची के पिता ने परिवारिक चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्ची से भी पूछताछ की गई है।

होठ व शरीर में काटा, शोर मचाने पर तालाब में फेंकने की धमकी दी

नशे के लती आरोपित ने मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। दादी के साथ सो रही मासूम को चुपचाप उठाकर घर के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने मासूम के होठ में दांतों से काटा जिससे उसको बोलने में भी दिक्कत आ रही है। कई घंटे तक बेहोश रहने के बाद जब उसे सीएचसी में होश आया तो पुलिस व माता पिता ने घटना के बारे में पूछा। इस पर बच्ची ने बताया कि काला पैंट पहने चोर आया था और उसे उठा ले गया। मासूम ने बताया कि उसने शोर मचाया तो चोर ने उसे तालाब में फेंकने की धमकी दी, जिससे वह डर गई। हैवानियत के बाद वह बेहोश हो गई। वह बाथरुम में कैसे पहुंची, इस संबंध में उसे कुछ भी याद नहीं है। पुलिस आरोपित से घटना को लेकर विस्तृत जानकारी जुटा रही है।

