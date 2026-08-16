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यूपी में रिश्ते शर्मसार: बुजुर्ग की मौत पर अपनों ने छोड़ा साथ, पत्नी भी नहीं आई, बेगानों ने किया अंतिम संस्कार

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, इटावा
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इटावा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस पिता ने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया। बचपन से लेकर जवानी तक हर परेशानियां उठाईं। जिस पिता ने कभी परिवार के साथ जीवन बिताया, उनकी आखिरी विदाई के समय भी उनके पास अपना कोई नहीं आया।

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बेगानों ने कराया बुजुर्ग का अंतिम संस्कार

Etawah News: यूपी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस पिता ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए संघर्ष किया, बच्चों का भविष्य संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया, उसकी अंतिम यात्रा में कंधा देने वाला भी कोई अपना नहीं था। इटावा में 70 वर्षीय राजकुमार सक्सेना की मौत के बाद ऐसा दर्दनाक दृश्य सामने आया जिसने रिश्तों की संवेदनाओं को झकझोर दिया। तीन बेटे, एक बेटी और पत्नी के जीवित होने के बावजूद कोई भी उनके शव को लेने या अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंचा। आखिरकार अनजान शवों का अंतिम संस्कार करने वाली संस्था और पुलिस ने उन्हें हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम विदाई दी।

एटा के मारहरा निवासी राजकुमार सक्सेना का 12 अगस्त को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज के दौरान निधन हो गया। मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क करने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन परिवार का कोई सदस्य न तो अस्पताल पहुंचा और न ही अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। 70 वर्षीय राजकुमार सक्सेना कभी संपन्न कारोबारी माने जाते थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचा दिया। बीते करीब दो वर्षों से वह एटा के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। 16 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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एनजीओ ने कराया अंतिम संस्कार

मौत के बाद अस्पताल में कोई परिजन नहीं मिलने पर सूचना रक्तदाता समूह को दी गई। समूह के संस्थापक शरद तिवारी और उनके साथियों ने दस्तावेजों के आधार पर परिवार को खोजने का प्रयास शुरू किया। दस्तावेजों में बेटे कुबेर सक्सेना का नाम और गाजियाबाद का पता मिला। फोन पर संपर्क भी किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बेटे ने पहले पहचान स्वीकार करने से इनकार किया और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। अस्पताल के काउंसलर डॉ. मनोज मौर्य ने भी परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। पुलिस ने भी कई बार संपर्क साधा, मगर परिवार का कोई सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ।

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कहने के बाद भी नहीं पहुंचा था परिवर का कोई सदस्य

रक्तदाता समूह के संस्थापक शरद तिवारी ने बताया कि उनके लिए यह बेहद भावुक और पीड़ादायक अनुभव था। उन्होंने कहा कि जिनके तीन बेटे, एक बेटी और पत्नी हों, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई न आए, यह बेहद दुखद है। कई बार बुलाने के बावजूद परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। समूह के सदस्य आदित्य शाक्य ने कहा कि अपने जीवन में उन्होंने ऐसा पहला मामला देखा है, जहां पूरा परिवार होने के बावजूद किसी बुजुर्ग को अंतिम विदाई देने कोई आगे नहीं आया। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी चौकी प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि दस्तावेजों के आधार पर बेटों, बेटी और पत्नी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी लेने में रुचि नहीं दिखाई।

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परिवार में तीन बेटे, एक बेटी और पत्नी है मौजूद

राजकुमार सक्सेना की पत्नी, तीन बेटे और एक बेटी हैं। परिवार की तलाश के दौरान उनके भतीजे पंकज सक्सेना से भी संपर्क हुआ। उन्होंने बताया कि राजकुमार के बेटे कुबेर, भारत और धादू गाजियाबाद में रहते हैं। उनकी पत्नी और बेटी भी जीवित हैं। रक्तदाता समूह के सदस्य जब गाजियाबाद के नंदग्राम स्थित पते पर पहुंचे तो घर पर ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने बताया कि मकान कुबेर सक्सेना का है। पुलिस ने भी संपर्क की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। बेटों की ओर से अब तक कोई प्रत्यक्ष बयान सामने नहीं आया है। परिजनों के इंतजार में शव को 72 घंटे तक शवगृह में रखा गया। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद स्वतंत्रता दिवस की शाम पांच बजे इटावा के यमुना घाट पर रक्तदाता समूह और पुलिस की मौजूदगी में राजकुमार सक्सेना का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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