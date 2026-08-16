यूपी में रिश्ते शर्मसार: बुजुर्ग की मौत पर अपनों ने छोड़ा साथ, पत्नी भी नहीं आई, बेगानों ने किया अंतिम संस्कार

इटावा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस पिता ने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया। बचपन से लेकर जवानी तक हर परेशानियां उठाईं। जिस पिता ने कभी परिवार के साथ जीवन बिताया, उनकी आखिरी विदाई के समय भी उनके पास अपना कोई नहीं आया।

Etawah News: यूपी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस पिता ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए संघर्ष किया, बच्चों का भविष्य संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया, उसकी अंतिम यात्रा में कंधा देने वाला भी कोई अपना नहीं था। इटावा में 70 वर्षीय राजकुमार सक्सेना की मौत के बाद ऐसा दर्दनाक दृश्य सामने आया जिसने रिश्तों की संवेदनाओं को झकझोर दिया। तीन बेटे, एक बेटी और पत्नी के जीवित होने के बावजूद कोई भी उनके शव को लेने या अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंचा। आखिरकार अनजान शवों का अंतिम संस्कार करने वाली संस्था और पुलिस ने उन्हें हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम विदाई दी।

एटा के मारहरा निवासी राजकुमार सक्सेना का 12 अगस्त को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज के दौरान निधन हो गया। मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क करने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन परिवार का कोई सदस्य न तो अस्पताल पहुंचा और न ही अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। 70 वर्षीय राजकुमार सक्सेना कभी संपन्न कारोबारी माने जाते थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचा दिया। बीते करीब दो वर्षों से वह एटा के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। 16 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

एनजीओ ने कराया अंतिम संस्कार मौत के बाद अस्पताल में कोई परिजन नहीं मिलने पर सूचना रक्तदाता समूह को दी गई। समूह के संस्थापक शरद तिवारी और उनके साथियों ने दस्तावेजों के आधार पर परिवार को खोजने का प्रयास शुरू किया। दस्तावेजों में बेटे कुबेर सक्सेना का नाम और गाजियाबाद का पता मिला। फोन पर संपर्क भी किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बेटे ने पहले पहचान स्वीकार करने से इनकार किया और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। अस्पताल के काउंसलर डॉ. मनोज मौर्य ने भी परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। पुलिस ने भी कई बार संपर्क साधा, मगर परिवार का कोई सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ।

कहने के बाद भी नहीं पहुंचा था परिवर का कोई सदस्य रक्तदाता समूह के संस्थापक शरद तिवारी ने बताया कि उनके लिए यह बेहद भावुक और पीड़ादायक अनुभव था। उन्होंने कहा कि जिनके तीन बेटे, एक बेटी और पत्नी हों, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई न आए, यह बेहद दुखद है। कई बार बुलाने के बावजूद परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। समूह के सदस्य आदित्य शाक्य ने कहा कि अपने जीवन में उन्होंने ऐसा पहला मामला देखा है, जहां पूरा परिवार होने के बावजूद किसी बुजुर्ग को अंतिम विदाई देने कोई आगे नहीं आया। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी चौकी प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि दस्तावेजों के आधार पर बेटों, बेटी और पत्नी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी लेने में रुचि नहीं दिखाई।