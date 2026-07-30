जाति प्रमाण पत्र आवेदन ठोस कारण बगैर खारिज करना संविधान सम्मत नहीं, हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जाति प्रमाण पत्र आवेदन ठोस कारण बगैर खारिज करना संविधान सम्मत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र आवेदन को ठोस व लिखित कारण बताए बगैर खारिज करना संविधान सम्मत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मथुरा जिले के आलोक ढांगर व उनकी बहन की याचिका अधिवक्ता विवेक कुमार पाल और सरकारी वकील को सुनकर दिया है
एडवोकेट विवेक कुमार पाल ने कहा कि याची भाई-बहन ने अनुसूचित जाति ढांगर श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था। उनका कहना है कि सभी जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, ग्राम प्रधान का पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आदि जमा करने के बावजूद गत 23 फरवरी को उनका आवेदन केवल साक्ष्य अभाव लिखकर विभागीय वेबसाइट पर खारिज कर दिया गया। इसका न कोई विस्तृत कारण दिया गया, न कोई रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई और न ही आदेश याचियों को भेजा गया।
वेबसाइट पर सूचना जारी कर देना पर्याप्त सूचना देना नहीं
कोर्ट ने कहा कि केवल वेबसाइट पर सूचना जारी कर देना पर्याप्त सूचना देना नहीं है, बिना कारण निरस्त करने के ऐसे आदेश को तर्कसंगत आदेश नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक आदेश भी बिना कारण के वैध नहीं हो सकते और याचियों को यह जानने का वैधानिक अधिकार है कि उसका दावा क्यों खारिज हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सूचित न किया जाए, वह प्रभावी नहीं माना जाता।
स्वीकृति या अस्वीकृति का विस्तृत कारण हो
कोर्ट ने याचियों को रिपोर्ट पर आपत्ति और कमी दूर करने का अवसर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आदेश स्वीकृति या अस्वीकृति का विस्तृत कारण हो, जो सात दिन में याचियों को उपलब्ध कराया जाए। वेबसाइट पर रिपोर्ट और आदेश दोनों डाउनलोड करने योग्य लिंक के रूप में उपलब्ध हों और पूरी प्रक्रिया आवेदन की तारीख से दो महीने के भीतर पूरी हो। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को यह आदेश सभी जिलों और तहसील स्तर तक भेजने व तीन महीने में इस पर मानक संचालन प्रक्रिया बनाने पर विचार करने को भी कहा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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