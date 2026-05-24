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यूपी में आवारा कुत्तों की दहशत, जानवरों के झुंड ने भाई-बहन पर किया हमला, मासूम बच्ची को नोचकर मार डाला

Dinesh Rathour शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने भाई-बहन पर हमला कर दिया। हमले में 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत और परिवार में कोहराम मच गया।

यूपी में आवारा कुत्तों की दहशत, जानवरों के झुंड ने भाई-बहन पर किया हमला, मासूम बच्ची को नोचकर मार डाला

Shahjahanpur News: यूपी में आवारा कुत्तों की दहशत है। आए दिन ये खूंखार जानवर लोगों पर हमला बोल देते हैं। कभी बुजुर्गों तो कभी मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर जिले से सामने आया हे। यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने भाई-बहन पर हमला कर दिया। हमले में 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत और परिवार में कोहराम मच गया। ककरा कला निवासी नईम रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे अपनी 11 वर्षीय बेटी सवालिया और 16 वर्षीय बेटे एकराम के साथ खेत पर गए थे। कुछ देर बाद पिता को खेत पर छोड़ दोनों भाई-बहन घर लौट रहे थे। आरोप है कि ककरा कला चार्जिंग स्टेशन के पास रास्ते में पहले से मौजूद 10 से 15 खूंखार कुत्तों के झुंड ने दोनों पर अचानक हमला कर दिया।

पिता के अनुसार कुत्तों ने एकराम को कई जगह काट लिया, जबकि सवालिया को बुरी तरह नोच डाला। एक कुत्ते ने उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची के माथे, हाथ, पैर समेत शरीर के कई हिस्सों पर दर्जनभर गहरे जख्म हो गए। दोनों भाई-बहन चीखते रहे, लेकिन कुत्ते लगातार हमला करते रहे। शोर सुनकर आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद कुत्तों को भगाकर दोनों को छुड़ाया गया। सुबह करीब सात बजे परिजन दोनों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे।

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अस्पताल में चल रहा बच्ची का इलाज

पिता का आरोप है कि अस्पताल में बच्ची को समय पर समुचित इलाज नहीं मिला। उनका कहना है कि सवालिया करीब एक घंटे तक तड़पती रही और डॉक्टर खून तक नहीं रोक सके। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घायल एकराम का उपचार किया गया। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। गांव के लोगों में भी घटना को लेकर आक्रोश है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने इंकार कर दिया। घटना के बाद गांव में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर लोगों में भय बना हुआ है। सीओ सिटी पंकज पंत का कहना है कि खूंखार कुत्तों के काटने से बच्ची की मौत हुई है। घटना अत्यंत दुखद है। शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से वार्ता की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

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पांच साल के मासूम पर कुत्ते का हमला, चेहरा लहूलुहान

ऐसा ही मामला मुरादाबाद से भी सामने आया हे। महानगर के लाइनपार के एकता नगर इलाके में कुत्ते ने पांच साल के बच्चे पर हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। कुत्ते ने उसके होंठ फाड़ दिए। परिवार के लोग उसे लेकर मंडलीय जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के एंटी रैबीज वैक्सीन विभाग के तारिक अंसारी व गुंजन ने बताया कि लाइनपार के एकता नगर के पास पैपटपुरा निवासी श्याम सिंह का पांच साल का बेटा आरव कुत्ते के हमले का शिकार हुआ। उसका चेहरा कुत्ते ने लहूलुहान कर दिया। इस हालत में परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। एंटी रैबीज वैक्सीन विभाग में देखने के बाद मेडिकल स्टाफ ने उसे इमरजेंसी रेफर कर दिया। जहां बच्चे को एंटी रैबीज सीरम आदि लगाकर इलाज किया गया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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