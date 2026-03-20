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यूपी में संविदा कर्मचारियों की छंटनी पर क्या बोला नियामक आयोग? मध्यांचल एमडी से तलब की रिपोर्ट

Mar 20, 2026 10:36 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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संविदा कर्मचारियों की छंटनी समेत अन्य मामलों पर नियामक आयोग ने एमडी मध्यांचल से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने मध्यांचल के बिजली दर प्रस्ताव पर बीते दिनों बरेली में सुनवाई में उठे सवालों पर सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है।

यूपी में संविदा कर्मचारियों की छंटनी पर क्या बोला नियामक आयोग? मध्यांचल एमडी से तलब की रिपोर्ट

Electricity News: संविदा कर्मचारियों की छंटनी समेत अन्य मामलों पर नियामक आयोग ने एमडी मध्यांचल से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने मध्यांचल के बिजली दर प्रस्ताव पर बीते दिनों बरेली में सुनवाई में उठे सवालों पर सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने संविदा कर्मचारियों की छंटनी करके जानबूझकर बिजली बाधित करने के आरोप लगाए थे।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने संविदा कर्मचारियों की छंटनी के बावजूद संविदा कर्मचारियों पर खर्च में इजाफे पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यांचल ने संविदा कर्मचारियों पर 417 करोड़ रुपये खर्च किए थे। कर्मचारियों की छंटनी किए जाने के बावजूद खर्च की इस रकम में बढ़ोतरी दिखी है। अवधेश ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तय हुआ था कि हर फीडर पर एक गैंग की तैनाती अनिवार्य तौर पर होगी। पहले इसी के मुताबिक गैंग तैनात रहती थी। अब तो 40-50 किलोमीटर लंबे फीडर पर एक गैंग है। हर उपकेंद्र पर केवल तीन गैंग है। इससे 24 घंटे में सीमित समय के लिए ही मरम्मत दल उपलब्ध रहता है।

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फीडरों में खराबी आने से बाधित रहती है बिजली

एक साथ कई फीडरों में खराबी आने पर उपभोक्ताओं की बिजली घंटों बाधित रहती है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी रखरखाव की स्थिति कमजोर है, जिससे उत्पादन और राजस्व प्रभावित हो रहा है। बिजली कंपनियों द्वारा संविदा कर्मचारियों की अनुचित छंटनी करके ऐसी स्थिति लाना जानबूझकर बिजली आपूर्ति बाधित करने की श्रेणी में आता है। यह एक तरह से हड़ताल जैसी स्थिति है। ऐसे में मध्यांचल प्रबंधन के खिलाफ एस्मा लगाया जाना चाहिए।

संविदा कर्मचारियों के मामले में नियामक आयोग ने पूछा है कि छंटनी करने बावजूद खर्च क्यों बढ़ा? छंटनी किए जाने का उपभोक्ता सेवाओं पर क्या असर पड़ा है? इसके अलावा यह भी पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए संविदा निगम से वह खुद को बाहर क्यों रखना चाहते हैं?

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कनेक्शन कटे घरों में जांच, 259 बिजली चोरी मामले पकड़े गए

वहीं दूसरी ओर स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के बैलेंस नेगेटिव में बिजली कटौती का अभियान थम गया है। हालांकि, कटे कनेक्शनधारकों के यहां बिजली उपयोग की जांच का अभियान जारी है। शुक्रवार को सभी बिजली कंपनियों में हुई जांच में बिजली चोरी के 259 मामले पकड़े गए। सभी पर एफआईआर दर्ज करवाने के अतिरिक्त अन्य कार्रवाई जारी है। 13 मार्च से प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग जारी है। इसके तहत नेगेटिव बैलेंस वाले प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

नेगेटिव बैलेंस की वजह से प्रदेश भर में लगभग 5.79 लाख कनेक्शन काटे गए थे। इनमें से करीब 2.6 लाख उपभोक्ताओं ने कनेक्शन कटने के बाद भी मीटर रीचार्ज नहीं करवाया। बिजली कंपनियों के निशाने पर यही उपभोक्ता हैं क्योंकि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये उपभोक्ता कनेक्शन कटने के बाद कटिया मारकर बिजली का इस्तेमाल कर रहे होंगे। शुक्रवार को मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल एवं केस्को-कानपुर वितरण निगमों में इनमें से 8,049 परिसरों की जांच की गई। जिसमें 259 परिसरों में बिजली चोरी पाई गई।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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