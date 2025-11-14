Hindustan Hindi News
स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कारपोरेशन पर आयोग सख्त, कहा-नए कनेक्शन में लगाने हैं तो पहले खरीदें

संक्षेप: आरडीएसएस के तहत केवल पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का प्रावधान है। योजना में इनका इस्तेमाल नए कनेक्शन में करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के साथ कनेक्शन देना है तो पहले कॉरपोरेशन या विद्युत वितरण निगमों को स्मार्ट मीटर खरीदने होंगे। 

Fri, 14 Nov 2025 09:51 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने कॉरपोरेशन से कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत आए हैं। आरडीएसएस के तहत केवल पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का प्रावधान है। योजना में इनका इस्तेमाल नए कनेक्शन में करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के साथ कनेक्शन देना है तो पहले कॉरपोरेशन या विद्युत वितरण निगमों को स्मार्ट मीटर खरीदने होंगे। इसके अलावा मीटर के दामों पर भी आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। हिन्दुस्तान ने सिलसिलेवार शृंखला में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के दाम और उनमें आ रही दिक्कतों पर सवाल उठाए थे। शृंखला आठ, दस और 11 नवंबर के अंक में क्रमश: 'मीटर लग गया स्मार्ट लेकिन बिल को तरस रहे उपभोक्ता', 'स्मार्ट मीटर के दाम और वसूली पर गेंद आयोग के पाले में' और 'स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दाम और बिल पर भ्रम ही भ्रम' शीर्षक से प्रकाशित की थी।

इस साल सितंबर में पावर कॉरपोरेशन ने नए कनेक्शन स्मार्ट मीटर के साथ ही देने के आदेश जारी कर दिए थे। मीटर के दाम के तौर पर 6016 रुपये उपभोक्ताओं से लिए जा रहे थे। मीटर के दाम, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्य किए जाने और आरडीएसएस के मीटरों का इस्तेमाल नए कनेक्शन में किए जाने पर सवाल थे। वहीं, आरडीएसएस के तहत लग रहे मीटरों के तेज चलने आदि पर सवाल हैं। नियामक आयोग ने नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटरों पर कॉरपोरेशन से साफ कहा है कि इनका इस्तेमाल नए कनेक्शन के लिए नहीं हो सकता है। ऐसे में अब कॉरपोरेशन को मीटर खरीद के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ नए कनेक्शन पर रोक लगाने के अलावा विकल्प नहीं बचा है। आयोग ने कॉरपोरेशन को चेताते हुए कहा है कि कॉरपोरेशन हर बार मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य है।

मीटर के दाम पर भी सवाल

आयोग ने आरडीएसएस में हुई खरीद के मूल्य और कॉस्ट डेटा बुक में मीटर के प्रस्तावित दाम के अंतर पर भी सवाल उठा दिए हैं। आयोग ने कहा है कि जब पहली बार कॉस्ट डेटा बुक के लिए कॉरपोरेशन ने आवेदन किया था तब मीटर के दाम 2800 रुपये और उसके सॉफ्टवेयर आदि पर खर्च मिलाकर 4150 रुपये बताया गया था। वहीं, आरडीएसएस के तहत प्रति मीटर लगाने की औसत लागत 8,091 रुपये आ रही है। सवाल यह भी हैं कि जब कॉरपोरेशन की प्रस्तावित दर 4,150 रुपये थी तो वह मीटर के 6,016 रुपये क्यों ले रहा था?

बंद हो वसूली, पूरे पैसे भी वापस करने होंगे

स्मार्ट प्रीपेड मसले पर कई याचिकाएं दायर कर चुके राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अब कॉरपोरेशन को फौरन स्मार्ट मीटर के साथ नया कनेक्शन देने का आदेश वापस ले लेना चाहिए। उस पर पहले ही बिना आयोग की मंजूरी के नए कनेक्शन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6016 रुपये लेने के मामले में कार्रवाई की तलवार लटक रही है। यही नहीं उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम उन्हें वापस की जाए। अगर आयोग के निर्देश के बाद भी कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं से वसूली जारी रखता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाए।

