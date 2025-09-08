यूपी में नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें जारी कीं, ट्रांसमिशन टैरिफ में बदलाव

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के ट्रांसमिशन टैरिफ को निर्धारित कर दिया है। नई व्यवस्था राज्य-स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों पर बोझ कम करेगी। इससे उन अंतिम उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिन्हें इन वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली दी जाती है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के भीतर बिजली के ट्रांसमिशन टैरिफ को निर्धारित कर दिया है। यह नया टैरिफ यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (UPPTCL) द्वारा दायर याचिका के आधार पर तय किया गया है। नए नियमों के अनुसार, अब प्रति यूनिट ऊर्जा ट्रांसमिशन के बजाय क्षमता के आधार पर टैरिफ तय किया जाएगा। राज्य के डिस्कॉम और भारतीय रेल से 2,13,284.55 रुपए प्रति MW प्रति माह की दर से शुल्क लिया जाएगा। वहीं, अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को 0.2674 रुपए प्रति kWh की दर से भुगतान करना होगा।

आयोग ने टैरिफ निर्धारण की पद्धति में यह महत्वपूर्ण बदलाव UPERC के मल्टी ईयर टैरिफ फॉर ट्रांसमिशन विनियम, 2025 के अनुरूप किया है। इस नए प्लान में सभी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों की लागत को एक साथ जोड़कर सभी वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य ट्रांसमिशन सेवा उपयोगकर्ताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

इससे राज्य-स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों पर बोझ कम होगा। अंततः इसका लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्हें वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है। इसके साथ ही यह नई व्यवस्था राज्य भर में ओपन एक्सेस और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 और डाटा सेंटर नीति, 2021 के तहत निर्धारित छूट भी लागू होगी।