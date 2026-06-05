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नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल पर लगाया 7.18 लाख का जुर्माना, स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में ऐक्शन

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल पर  7.18 लाख का जुर्माना लगाया। नियामक आयोग ने पाया कि कई मामलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर रीचार्ज किए जाने के दो घंटे बाद भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं जुड़े थे।

नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल पर लगाया 7.18 लाख का जुर्माना, स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में ऐक्शन

नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन पर 7 लाख 18 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने पाया कि कई मामलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर रीचार्ज किए जाने के दो घंटे बाद भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं जुड़े थे। आयोग ने पावर कॉरपारेशन को यूपीईआरसी (स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस) विनियम, 2019 का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। इस विनियम के मुताबिक, अगर कनेक्शन नेगेटिव बैलेंस की वजह से कटता है तो मीटर रीचार्ज करने के अधिकतम दो घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल हो जानी चाहिए अन्यथा उपभोक्ता को मुआवजा दिया जाएगा। आयोग ने 15 दिनों में पावर कॉरपोरेशन से जवाब भी तलब किया है।

पावर कॉरपोरेशन ने इस साल मार्च में स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत नेगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे थे। उस दरम्यान तमाम मामले ऐसे आए थे, जिसमें कनेक्शन कटने के बाद उपभोक्ताओं ने मीटर खाता रीचार्ज करवाया, लेकिन उसके बाद भी दो घंटे की अधिकतम मियाद पूरी होने पर भी कनेक्शन बहाल नहीं हुआ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऐसे ही मामलों पर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन-2019 का उल्लंघन बताते हुए लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया था। इसी मसले पर नियामक आयोग ने स्वत: संज्ञान कार्रवाई करते हुए फैसला सुना दिया है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह की दो सदस्य पीठ ने पावर कॉरपोरेशन पर 7.18 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह किसी भी नियामक आयोग द्वारा किसी भी डिस्कॉम पर लगाई गई अब तक की सबसे बड़ी पेनाल्टी है। कॉरपारेशन को यह रकम 15 दिन में आयोग में जमा करनी होगी।

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कारणों की पड़ताल करें ताकि भविष्य में न हों ऐसी दिक्कतें : आयोग

आयोग की जांच में यह तथ्य सामने आया कि 13, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 28 मार्च और 2 व 7 अप्रैल 2026 निर्धारित सेवा मानकों का पालन नहीं हुआ। कई दिनों में अनुपालन स्तर घटकर लगभग 77% तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम 95% अनुपालन अनिवार्य है। पावर कॉरपोरेशन ने भी अपने उत्तर में स्वीकार किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा में कई मामलों में बहाल नहीं हो सकी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 व 57 के तहत प्रति उल्लंघन ₹1,00,000 और प्रत्येक दिन की देरी पर अतिरिक्त ₹6,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह भी कहा है कि इस स्थिति के वास्तविक कारणों की पड़ताल जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता सेवा में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और नियामक मानकों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

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उपभोक्ताओं के मुआवजे की भी होगी मांग : उपभोक्ता परिषद

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा नियामक आयोग ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित ऐतिहासिक फैसला दिया है। इससे निश्चित ही बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन की जवाबदेही तय होगी। अवधेश ने कहा कि जल्द ही 1,93,143 उपभोक्ता जिनकी बिजली 2 घंटे या उसके बाद जुड़ी उन्हें मुआवजा देने की भी मांग की जाएगी। मार्च व अप्रैल में भुगतान के बाद भी कनेक्शन न जुड़ने पर पूरे प्रदेश में उपभोक्ता परेशान थे, जबकि पावर कॉरपोरेशन बार-बार कहता रहा था कि कहीं कोई दिक्क्त नहीं है। अब इस जुर्माने के बाद सब साफ है कि उपभोक्ताओं को परेशानी हुई।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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